Na Slavii Jarolím umí, ale… Magera řekl, proč to šlapalo: Musíte poslouchat

Karel Jarolím po příchodu do Boleslavi pořád čeká na první vítězství • Pavel Mazáč (Sport)

Nehledejte čáry za tím, že trenér Karel Jarolím vykazuje jako soupeř proti Slavii kladnou bilanci. S Mladou Boleslaví proti červenobílému regimentu ještě nepadl. Že by šlo o skrytou extra motivaci proti bývalému klubu? Spíš ne. „Ke každému zápasu přistupoval stejně,“ nastiňuje bývalý boleslavský útočník Lukáš Magera v rozboru pro iSport Premium. V neděli však do Boleslavi přijede taková Slavia, proti níž čtyřiašedesátiletý stratég ještě nestál. V zamčené části článku najdete i Jarolímovy statistiky proti Slavii.

Možná byste si řekli, že trenér Karel Jarolím za výhru proti Slavii trochu ustoupí z výživové drezury a dopřeje mužstvu lehce nezdravou pochutinu. „To ne,“ usměje se bývalý ligový útočník Lukáš Magera, který v Mladé Boleslavi zažil celou první Jarolímovu éru. „Nechci mu křivdit, ale nevybavuju si, že by před zápasem se Slavií něco vypisoval,“ dodává autor devětapadesáti ligových gólů.

Pro Středočechy to byla docela škoda, mohli se pomět. Přísný stratég to na klub z Edenu, kde prožil krásná léta, dva tituly a postup do Ligy mistrů, ale i trpký rozchod a nezdařilý návrat, uměl.

Boleslav vedl proti Slavii v lize pětkrát, slavil čtyři výhry, zapsal jednu remízu, ani jednou neodcházel poražen. Ostatně vítězství 2:1 z března 2016, ke kterému Jarolím družinu z města automobilů řídil, svítí v boleslavských kronikách jako poslední. Od té doby počítají Středočeši proti červenobílým devět porážek za sebou.

Vytahoval snad Jarolím na „sešívané“ zvláštní návod?