Co ukázala Slavia: rekord se blíží, náhrada za Zimu a Stanciu jede

Ještě dvě kola, a liga bude mít nový rekord bez prohry. Jenom by se přepsala data, držitel by zůstal stejný: po Slavii Jaroslava Šilhavého Slavia Jindřicha Trpišovského. K aktuální jízdě „sešívaným“ pomáhá skvělá forma Nicolae Stancia, který dal v posledních pěti soutěžních utkáních šest branek. A zvadlo tím domácí „protislávistické“ kouzlo trenéra Karla Jarolíma…

Co ukázala Slavia v Mladé Boleslavi?

Co ukázala Slavia v Mladé Boleslavi? • FOTO: koláž iSport.cz

Překonají sami sebe? Brzo můžou. Slavisté táhnou dlouhou sérii 35 ligových zápasů bez porážky, od března minulého roku. Ještě dvě kola v tomhle rytmu a je tu nový rekord soutěže. Ten drží taky „sešívaní“, kteří pod Jaroslavem Šilhavým neprohráli 36 zápasů – od září 2016 do října 2017.

Nejdražší příchod v historii klubu, zhruba sto milionů korun. A Nicolae Stanciu se teď pořádně rozjíždí. Bodoval už v pátém soutěžním zápase po sobě, delší bodovou sérii od přestupu do Edenu nezažil. Od odvety prvního vyřazovacího kola Evropské ligy v Leicesteru až teď po zápas v Mladé Boleslavi nasbíral šest gólů a jednu asistenci.

Deli, Zimův náhradník

David Zima by klidně mohl v Mladé Boleslavi vedle Ondřeje Kúdely nastoupit, kouč Jindřich Trpišovský se ale rozhodl dát přednost Simonu Delimu. Africký obránce totiž pravděpodobně půjde i do odvety osmifinále Evropské ligy proti Rangers, Zima je totiž mimo kvůli kartám. Pro Deliho to byl dobrý zápas na posílení sebejistoty.