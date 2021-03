Zmrhal: Byl jsem víc nervózní. Nemyslel jsem, že nastoupím proti Slavii

Cloumaly s vámi emoce, že jste nastoupil proti klubu, k němuž máte takové pouto?

„Jo, myslel jsem na to. Před zápasem jsem byl víc nervózní. Bylo to pro mě takové jiné, nikdy jsem si nemyslel, že bych mohl nastoupit proti Slavii. Až když jsem se teď vrátil do české ligy, tak to přišlo. Ale nemyslím si, že by celá ta situace ovlivnila můj výkon.“

Jaké byly souboje proti Lukáši Masopustovi, Ondřeji Kúdelovi a dalším hráčům, se kterými se dobře znáte?

„Jsou stejné jako s jinými hráči. Víte, že do toho musíte jít. Sice jdete proti kamarádovi, bývalému spoluhráči, ale to je fotbal. Teď hraju za Boleslav, jsem rád, že mi dala šanci. Musím do toho chodit naplno, oni taky.“

Potvrdila Slavia, že je nyní ve velké formě?

„Určitě. Hrála s přehledem. Je na ní vidět klid, to, jak si věří. Přestože mohli ztratit víc než my, klid z nich vyzařoval. Bylo by to jiné, kdyby se nám třeba povedlo vyrovnat na 1:1 nebo snížit na 1:2. Byla cítit zkušenost slávistických hráčů, a to i těch mladších.“

Přesto jste hodně zklamaní?

„Je to prohra. Ale velké zklamání by nastalo, kdybychom prohráli s týmem, který je okolo nás v tabulce. Samozřejmě jsme chtěli brát body, nechtěli jsme prohrát. Ale už v pátek hrajeme další zápas, musíme se z toho co nejrychleji dostat.“

Popřál jste Slavii štěstí před odvetou s Rangers v Evropské lize?

„Jo. S většinou klukům jsem mluvil, říkal jsem jim, že jim budu držet palce. Měli dobrou generálku, porazili nás 3:0. Mohli by to uhrát, budu jim fandit.“

