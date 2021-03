Slovácko se vrací po karanténě. Baník? Změna k lepšímu, říká Svědík

Covid ho nepěkně trefil a odstavil od práce. Stejně jako celé Slovácko. Od čtvrtka už má Martin Svědík (46) zase tým pokupě a chystá ho na nedělní bitvu s Baníkem. Vůbec netuší, v jakém budou hráči stavu, jestli během karantény poztráceli formu. Vrcholný výkon od svých svěřenců čekat nemůže. „Je to velká neznámá. Asi to nebude úplně optimální,“ tuší trenér týmu, který před nucenou pauzou držel skvělé třetí místo.

Když po dlouhé době Slovácko prohrálo (2:3 se Slavií), dostalo za pár dní ještě jednu facku. Přes deset hráčů a členů realizačního týmu mělo pozitivní test na COVID-19, duely v Pardubicích a v Olomouci musely být odloženy. Mezi nakaženými byl i kouč Martin Svědík. Ve čtvrtek se vrátil do práce. Právě on patřil mezi nejvíce postižené. „Na mně ani nezáleží,“ mávne rukou. „Jsem rád, že to přestáli kluci.“

Jak moc vás nákaza a herní pauza sestřelila?

„Teprve jsme začali trénovat. Až zápasy ukážou, jak se to projeví a v jakém stavu je mužstvo. Teď je ještě předčasné říkat, jaký to bude mít dopad. Pravidla jsou stejná pro všechny. Vůbec si na to nechci stěžovat. Taková je doba, je potřeba se s tím smířit. Snažíme se připravit co nejlépe. Potřebujeme se z toho dostat co nejdřív.“

Dlouho jste se drželi…

„Rok jsme se tomu vyhýbali. Vidíte, že to postihlo i jiná mužstva. Myslím, že je to typem britské mutace, která je daleko infekčnější. Někdy se tomu prostě nedá zabránit, když se virus dostane do kabiny. Pak už se to valí. To byl náš případ.“

Jak na tom byli vaši svěřenci?

„Kluci měli různé průběhy. Ale nechci jmenovat, koho to chytlo víc a koho míň. Nevím, na kom to zanechalo větší stopy. Po jednom tréninku to nelze určit. Projeví se to až po delší době. Víme, že to pro nás bude náročné. Ale věřím, že charakter týmu je takový, že to zvládne i za těchto podmínek.“

Kdo bude určitě mimo hru?

„Mareček a Reinberk. Kromě těch dvou jsou všichni zpátky. I Kliment už je v pořádku.“

Co váš nedělní soupeř? Změnil se Baník po výměně trenérů?

„Samozřejmě. Pozoruju velkou změnu k lepšímu. Musím vyseknout poklonu novému trenérovi. Výkony Baníku jsou teď velice sympatické a kvalitní. Víc k tomu říkat nebudu.“

Znáte vůbec mladého kouče Ondřeje Smetanu, který nahradil odvolaného Luboše Kozla?

„Osobně se neznáme. Ale vím, o koho jde. V Baníku znám spoustu lidí. Vencu Daňka, Iva Staše, Honzu Baránka, Víťu Baránka a další a další…“ (usmívá se)

Hodláte se ve zbytku sezony vrátit na třetí místo?

„Náš cíl je skončit co nejvýš. Chceme využít toho, že jsme dobře rozjeli sezonu. Ale už dřív jsem říkal, že nás můžou ovlivnit faktory, jako jsou zranění, covid. Teď se ukáže, do jaké míry se to projeví. Uvidíme, jestli se do toho dostaneme brzy, nebo budeme potřebovat víc utkání.“

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Zářný i odstrašující VAR v Ostravě. Faul Lingra před gólem Slavie?

SÁZKAŘSKÉ TIPY: Vrba skolí i Dynamo, podještědské derby s remízou

MOMENTY 21. kola: Kozel skončil, Jarolím poprvé vyhrál, Limberský jubilantem