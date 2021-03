Premiéra plná stresu, Letáček sní o Chelsea. Zastoupí Pardubicím Boháče?

Pardubický Cadu se omlouvá Janu Žídkovi, kterého trefil kopačkou do hlavy a způsobil mu tržnou ránu • Repro O2 TV Sport

Zakrvácený opavský kapitán Jan Žídek poté, co ho trefil kopačkou do hlavy pardubický Cadu. • Repro O2 TV Sport

Radost hráčů Opavy poté, co Tomáš Smola proměnil penaltu v duelu s Pardubicemi • ČTK / Ožana Jaroslav

Premiéru ve FORTUNA:LIZE měl hektickou a plnou stresu. Minulou sobotu šel na hřiště v Opavě po vážném zranění Marka Boháče rovnou z tribuny bez rozcvičení. Kvaltoval, jako by spěchal na vlak, jen tak tak že se stačil vysvléknout a natáhnout rukavice.

„Trenéři mě uklidňovali, že se beze mě hrát nemůže,“ přiznal pak s úsměvem, že trochu panikařil.

Na hřišti si však vedl dobře. Kapituloval pouze při penaltě Tomáše Smoly, všechny další situace vyřešil.

„Na penalty já jsem specialista, chytil jsem jednu v životě,“ uvedl po utkání, na které jen tak nezapomene. „Myslím, že si budu pamatovat úplně všechno. Od začátku dne až do konce. Hlavně tu penaltu. A pak zákrok ve druhé půlce proti Honzovi Řezníčkovi.“

Vyšetření na magnetické rezonanci pak potvrdilo, že si Boháč obnovil zranění předního zkříženého vazu v pravém koleni, což si vyžádá zhruba devítiměsíční pauzu. Pro nováčka jde o citelné oslabení, zkušený gólman patřil k pilířům týmu, který se překvapivě drží v horní polovině tabulky. Boháč se během sezony vyprofiloval mezi nejlepší brankáře v soutěži. Vychytal sedm čistých kont a zaznamenal 73 zásahů, víc jich nasbíral pouze zlínský Stanislav Dostál.

Letáčka tedy čeká těžký úkol. Předpoklady, aby jej zvládl, nicméně má. Roli pardubické jedničky plnil úspěšně už v minulé sezoně, kdy červenobílí postupovali z druhé ligy. V úvodních deseti kolech udržel sedmkrát čisté konto, vykazoval parádní formu. Jenže vítězné utkání s Líšní (2:0) na konci září 2019 nedohrál, v 80. minutě musel střídat kvůli zranění kolena. Podzim dochytal Nicolas Šmíd a v zimní přestávce Pardubice získaly Boháče, který pustil uzdraveného Letáčka do brány až v posledním utkání sezony, v němž už o nic nešlo.

Teď tedy dochází ke střídání stráží v pardubické bráně opět, Letáček bude mít ideální příležitost potvrdit pověst zajímavého brankářského talentu. Ambice rozhodně neskrývá, vždyť jednou by chtěl chytat v Chelsea.

„Je to můj dlouhodobý sen, za kterým se snažím den co den jít. Myslím si, že anglická liga je nejlepší na světě. Chytal v ní i Petr Čech, díky němuž jsem s fotbalem začal, a přál bych si jít ve stopách jeho bohaté kariéry,“ prohlásil už před dvěma roky. „Myslím, že jsem na sebe dost přísný. Sebevědomí je důležité, ale musí být zdravé! To myslím, že mám, a v hlavě mám své priority srovnané.“

Ve třinácti chtěl přitom s fotbalem seknout. Důvod? „Už jsem měl tréninků dost. Čekal jsem, až se mi zničí poslední rukavice, a pak to řeknu doma… Ale nikdy na to nedošlo a jsem za to moc rád!“

Kvitují to i Pardubice.