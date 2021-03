Kubista: Všechno mi vyšlo. Gól po narozeninách je jako třešnička

Vaše vítězná branka padla krátce po inkasované, což se v kontextu celého utkání ukázalo jako rozhodující.

„Byla nesmírně důležitá, podařilo se nám na obdržený gól rychle a brzo reagovat. A pochopitelně to celý zápas zlomilo. Kdo ví, jak by jinak zbytek utkání probíhal. Když se soupeři podaří vyrovnat, je většinou příštích deset minut na koni. O to víc si vážíme, že jsme je dokázali rychle usměrnit. Jan Krob to krásně kopl a ideálně se mi podařil míč líznout.“

Mezi dospělými jste vstřelil Liberci gól poprvé v kariéře, navíc den po vašich osmadvacátých narozeninách. Lepší už oslava asi být nemohla, že?

„Asi ne. Všechno mi vyšlo, všechno si sedlo. Nemůžu být momentálně šťastnější. Okolnosti, jako jsou bitva o třetí místo a zápas den po narozeninách, jsou jen třešničkou. Ne, že by to byl vyloženě můj cíl a sen, to bych chtěl střílet každý zápas proti každému. Všechno do sebe zapadlo, o to je výsledek cennější a užívám si ho.“

Pamatujete si jako jablonecký odchovanec gól proti Liberci v mládežnických kategoriích?

„Určitě si ho nepamatuji, i když v žácích a dorostech jsem jistě nějaký dal. Nedokážu si ho každopádně vybavit, je ale pochopitelně hezké, že i v dospělém fotbale se mi podařilo vstřelit v derby gól.“

A co trávník? Počasí mu opět dalo zabrat, sněžilo a bylo pod nulou…

„Situace se zlepšuje, i když je počasí kolísavé. Trávníkáři dělají maximum, myslím, že se jim podařilo vzhledem k počasí plochu připravit. Počítáme s tím, domácí zápasy víme, že budeme hrát na takovém terénu. Zaplať pánbůh, že se nám podařilo tentokrát zvládnout bitvu lépe.“

Dvakrát během sezony jste Slovan dokázali porazit dosud jen jednou v historii. A tehdy jste skončili v tabulce celkově třetí. Vidíte vítězství jako razantní krok k zopakování tehdejšího úspěchu?

„Může to být symbolické. Udělali jsme hned několik důležitých kroků k třetímu místu. Zápasů je pořád před námi hodně, uvidíme, jak se budou další kola vyvíjet. Na druhou stranu si myslím, že bylo utkání s Libercem opravdu z velké části klíčové.“

