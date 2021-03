Rada po derby s Libercem: Mám jediný cíl, vždy porazit pana Karla!

Jsou to atraktivní bitvy. Nejen proto, že města spojuje tramvaj a pomalu se stávají spíš jednou velkou aglomerací, ale oba týmy hlavně figurují v bojích o poháry. Opakovaně. Během posledních let se pokaždé v Podještědském derby hrálo o klíčové body, minulou sezonu se do předkol Evropské ligy dostaly dokonce oba celky.

A pak je tu ještě jedna speciální motivace, kterou má Petr Rada. Pokaždé chce porazit majitele sousedního Liberce Ludvíka Karla, pod nímž vedl Slovan v letech 2010-2011. „Jednou mě poctil tím, že mně potkal, podával ruku a říkal: Oni vás ještě nevyhodili?" popisoval jablonecký kouč pro O2 TV Sport.

„To je pro mě motivace, že potřebuji prezidenta Liberce pořád porážet. Mám tedy jediný cíl a to vždycky porazit pana Karla," pokračoval Rada s dovětkem, že hráčům do týmové kasy přihodí nějakou odměnu. V aktuální sezoně osobní plán splnil ze sta procent. Rivala porazil, teprve podruhé v historii klubu, dvakrát.

Naposledy se tak stalo během ročníku 2014/2015, kdy tehdejší Baumit vynuloval Slovan 1:0 a 2:0. Tentokrát padlo branek dohromady sedm (3:1, 2:1). „Chceme vyhrát každé utkání. Severočeské derby má svoji váhu. Bylo to tentokrát i relativně bez emocí, které k tomu jinak patří."

Hostům pomohla penalta z 51. minuty nařízená po souboji Imada Rondiče s gólmanem Janem Hanušem, Michael Rabušic proměnil neomylně. „Gólman musí míč nakopnout do autu, když si není jistý. Zbytečná branka," věděl Rada. Vyrovnané skóre ho však děsilo jen tři minuty, pak se Vojtěch Kubista pověsil do vzduchu a hlavou vypálil Jablonci po rohu tři body. „Pokud do tří minut dostanete do vedení, není to tak bolavé. Nevaříte se v jednoduché situaci, kterou jsme udělali."

„Hráči to odmakali, hrábli si na dno. Místy jsme nebyli lepší a soupeř měl převahu, ale dali jsme dvě branky a zvítězili. Toho si cením," dodal 62letý kouč. Jablonec si v tabulce upevnil výhru a odskočil Slovanu o tři body, zbývá mu navíc zápas s pražskou Spartou k dobru.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17. Schranz, 54. V. Kubista Hosté: 52. Rabušic Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (67. Pilař), Považanec, Kratochvíl (81. Hübschman), Jovović (90+1. Smejkal) – Doležal (C), Schranz (90+1. R. Hrubý). Hosté: Knobloch – Fukala, Jugas, Chaluš, Mikula (C) – Koscelník (64. Pešek), M. Sadílek, Pourzitidis (46. Faško), Mosquera (64. Nečas) – Rondić, Rabušic. Náhradníci Domácí: Hrubý, Podaný, Hübschman, Hrubý, Pilař, Smejkal, Chramosta Hosté: Nguyen, Cancola, Faško, Michal, Nečas, Šulc, Pešek Rozhodčí Proske – Kotík, Dresler. Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

