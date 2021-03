Simova červená? Hloupost, ale přísná, řekl Siegl. Trpišovský to sám nemá rád

Sima ještě za stavu 0:0 vlétl do Tomáše Digaňi. Nutno říct, že souboj rozhodně nebyl tak ostrý a nebezpečný, po jakém se ošklivě zranila slávistická jednička Ondřej Kolář v odvetě osmifinále Evropské ligy v Glasgow (2:0).

Rozběhnutý Sima se u vápna snažil na dlouhou nohu získat míč, ale lehce zasáhl hostujícího brankáře. Rozhodčí Ondřej Cieslar udělil nejprve žlutou, ale po upozornění do sluchátek se na celou akci šel podívat ještě jednou.

Slavia - Opava: Sima zajel do gólmana a po zásahu VAR byl vyloučen!

Následně svůj verdikt opravil a vytáhl kartu červené barvy, pro domácího záložníka tudíž nedělní zápas skončil velmi brzy. Opava dostala obrovský dárek a šanci, aby v Edenu uhrála velmi zajímavý výsledek.

„Sima tam šel úplně zbytečně. Nohu dá všude hodně vysoko, my bychom ji takhle nedali ani v mládí. Byla to přísná červená, hloupost hráče, ale stalo se. Asi nebezpečná hra,“ ohlížel se za situací z prvního poločasu v přestávkovém studiu stanice O2 Sport někdejší kanonýr Sparty Horst Siegl.

Udělil kartu sudí správně? „Rozhodčí si to vždycky obhájí, ale nemusel tam takhle došlápnout. Je takový, chce dohrát každý balon. Jsem rád, že se nezranil brankář,“ narážel druhý muž ve studiu Petr Mikolanda na situaci z utkání v Glasgow, kde dopadl velmi ošklivě Ondřej Kolář.

„Paradoxně nám vyloučení trošku pomohlo, Opava potom byla nucená víc hrát. Reakce od týmu byla skvělá, Opavu jsme nepustili do žádné šance a pomohl nám gól do šatny. Co jsem mluvil s klukama, říkali, že se karta dala dát. Sám to nemám rád proti nám, budu věřit, že to takhle bylo, zákroky podrážkou by se trestat měly,“ hodnotil bezprostředně po utkání slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Opava ale početní výhodu nevyužila, naopak. V nastavení prvního poločasu dostal domácí do vedení Jan Kuchta, v 52. minutě viděl po penaltovém faulu druhou žlutou Jiří Kulhánek a početní stav na hrací ploše se srovnal.

Následnou penaltu suverénně proměnil Nicolae Stanciu a další minuty už si domácí favorité na trávníku udělali vlastní show. Opava si ze slušně rozjeté partie nakonec veze domů čtyřgólový nášup.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+4. Kuchta, 54. Stanciu, 64. Holeš, 78. Oscar Hosté: Sestavy Domácí: Vágner – Masopust, Kúdela (81. Deli), Zima, Bořil (C) – Holeš – Van Buren (68. Tecl), Stanciu (68. Lingr), Provod (81. Júsuf Hilál), Sima – Kuchta (58. Oscar). Hosté: Digaňa – Hrabina, Didiba, Kulhánek, Žídek (C), Helešic – Jan Řezníček (46. Rataj), Nešický (66. Večerka), Tiéhi – Lukáš Holík (66. Kania), Čvančara (66. Mondek). Náhradníci Domácí: Kovář, Deli, Bah, Lingr, Júsuf Hilál, Tecl, Oscar Hosté: Šrom, Večerka, Smola, Rataj, Mondek, Kania, Březina Karty Domácí: Sima (č), Vágner, Oscar, Júsuf Hilál Hosté: Kulhánek, Čvančara, Jan Řezníček, Kulhánek, Hrabina, Žídek Rozhodčí Cieslar – Hrabovský, Mokrusch (Szikszay) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Slavia - Opava: Kulhánek fauloval Kuchtu. Druhá ŽK a penalta!