Gólman Opavy: Červená pro Simu? Správně. Škoda branky do šatny…

Teprve třetí ligový start za Opavu, a taková nálož… Ale zase na Slavii, to se dá odpustit. Dlouho ovšem Tomáš Digaňa držel svůj tým, povolil poprvé až úplně těsně před koncem prvního poločasu, navíc v době, kdy už domácí hráli v oslabení. „Cítili jsme, že bylo na lepší výsledek,“ mrzelo slovenského brankáře.

Hodně vám mohla pomoct právě ta červená karta Abdallaha Simy při zákroku na vás. Jak jste tu situaci viděl?

„Věděl jsem, že budu u balonu dřív, stalo se, rozhodčí to pak vyhodnotil na červenou kartu, správně.“

Měli jste i nějakou poradu ohledně rozložení sil na hřišti, že?

„Ano, říkali jsme si, že chceme hrát po zemi, kombinační fotbal, točit to ze strany na stranu, zkusit je rozběhat, protože jsme věděli, že budou cítit únavu po zápase, který odehráli v týdnu. Zkusit je rozběhat a vstřelit jim gól, to byl plán.“

V tu chvíli vás muselo napadnout, že máte zaděláno na otevřený zápas…

„Chtěli jsme samozřejmě uhrát lepší výsledek. Hlavně díky tomu, jak se od začátku ten zápas odvíjel. Dlouho jsme je nepouštěli do vyložené šance, řekl bych, že to bylo vyrovnané. Určitě jsme cítili, že máme na dobrý výsledek. Škoda toho gólu do šatny…“

Byl to zlomový moment?

„Určitě ano.“

Jak se vám chytalo proti mužstvu, které má tak silnou ofenzivu?

„Musím říct, že dobře, hrozně jsem se na ten zápas těšil. Snažil jsem si užít každou minutu na hřišti, navíc proti takovému mužstvu a na takovém krásném stadionu.“

I proti vám stál mladý gólman, Matyáš Vágner zažíval svůj debut. Jak jste ho viděl jako brankářského kolegu?

„On je výborný gólman, dokazuje to i v mládežnických reprezentacích. Určitě mu to ulehčili i spoluhráči, pomohli mu k té nule, aby si pro ni došel při svém prvním startu.“

