Kuchta: Chci titul, pohár a další kolo v Evropě. Na sebe nekoukám

Jak těžce se vítězství rodilo?

„Bylo důležité dát branku ještě v první půli, což se nám podařilo, byli jsme hrozně rádi, ulevilo se nám. O poločase jsme si řekli, co a jak, abychom to ještě vyladili, dali jsme ještě tři góly… Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli, když jsme hráli o deseti.“

Kuriózní gól v pádu, že?

„Od toho tam jsem, abych i takové góly dával. Já nikdy nebudu dávat hezké góly… (smích) Spíš takové kuriózní, ale které budou hodně cenné a důležité, což se dneska potvrdilo. Byl jsem v prostoru, kde mám být, trenér mi to tak říká, ať stahuju stopery, ať chodím do té kapsy. Odrazilo se to ke mně a já to pak dotlačil do brány.“

Jste první v tabulce střelců, jediný se dvanácti zásahy. Je to pro vás téma?

„Já mám cíl vyhrát titul a ještě pohár. A pak se ještě zkusit dostat přes další kolo Evropské ligy. Na sebe se nekoukám, díky mančaftu jsem tam, kde jsem, jsem tu šťastný, myslím, že klukům pomáhám a oni mně. Díky tomu jsem se dostal do čela střelců. Sice se na to hezky dívá, ale může být všechno jinak, covid, zranění nedej bože… Ale když mě kluci budou takhle nacházet a bude mě to trefovat, bude se nám dařit a budeme vítězit.“

Vaše forma vás vynesla mezi náhradníky v reprezentaci, co vy na to?

„Jsem rád, že jsem vůbec tam. Před půl rokem, rokem se mi o tom ani nesnilo. Jsou tam jiní, kvalitní útočníci, můžu se od nich učit. Pro mě je ale důležité hrát ve Slavii, a co přijde, přijde. Nic neřeším, je to bonus, vážím si toho, že můžu být aspoň mezi náhradníky. A kdo ví, třeba to jednou přijde…“

Zápasem s Opavou jste vyrovnali rekord 36 ligových zápasů bez porážky, jak cenné to pro vás je?

„Cením si toho hodně, i ostatní v týmu. Jsem rád, že u toho můžu být, je to obrovská čest dosahovat takových cílů. Je na nás, abychom v tom pokračovali a udělali ten rekord ještě delší.“

Zvýšil se i váš náskok v čele tabulky, zlepšuje to vaše pohodlí?

„Matně jsme zápas Sparty sledovali, pak když jsme se dozvěděli výsledek, dodalo nám to ještě větší elán a sílu. Soustředili jsme se ale pořád hlavně na sebe, jsem rád, že jsme to zvládli a máme takový náskok.“

Jak těžké vůbec bylo připravit se na tenhle zápas po událostech, kterými jste v posledních dnech procházeli?

„My to hodili za hlavu. Řeší to jiní. Kabina drží spolu, Kudymu věříme, jsme s ním, a koukejte, jaký je to profík, jaký je to hráč. Zvládnul to, i když byl kolem něj takový šrumec. Je zkušený, mám ho rád.“

SESTŘIH: Slavia - Opava 4:0. Dvě vyloučení, sešívaní vyrovnali rekord

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+4. Kuchta, 54. Stanciu, 64. Holeš, 78. Oscar Hosté: Sestavy Domácí: Vágner – Masopust, Kúdela (81. Deli), Zima, Bořil (C) – Holeš – Van Buren (68. Tecl), Stanciu (68. Lingr), Provod (81. Júsuf Hilál), Sima – Kuchta (58. Oscar). Hosté: Digaňa – Hrabina, Didiba, Kulhánek, Žídek (C), Helešic – Jan Řezníček (46. Rataj), Nešický (66. Večerka), Tiéhi – Lukáš Holík (66. Kania), Čvančara (66. Mondek). Náhradníci Domácí: Kovář, Deli, Bah, Lingr, Júsuf Hilál, Tecl, Oscar Hosté: Šrom, Večerka, Smola, Rataj, Mondek, Kania, Březina Karty Domácí: Sima (č), Vágner, Oscar, Júsuf Hilál Hosté: Kulhánek, Čvančara, Jan Řezníček, Kulhánek, Hrabina, Žídek Rozhodčí Cieslar – Hrabovský, Mokrusch (Szikszay) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Trpišovský: Vyloučení nám pomohlo. U Kúdely jsme neváhali

Kováč: Chtěli jsme být odvážní, zbytečná červená. Koho chválí?