Koubek: Kúdela? Hon antirasistů začal. Sparta se zadřela, Baník čeká cesta

PRAHA – Sparta se musí po reprezentační přestávce probrat, jinak by mohla mít starosti s hlídáním druhého místa. To ve svém pravidelném komentáři k dění ve FORTUNA:LIZE praví Miroslav Koubek, expert iSport.cz. „Covidové pauzy a výpadky některých hráčů ji poznamenaly. Svižná lehkonohá vertikální hra je v této chvíli pryč,“ myslí si. Bývalý trenér Plzně, Slavie či národního týmu se vrací i k dalším rušným víkendovým událostem a předkládá i svůj názor na dění okolo stopera Ondřeje Kúdely.

MOMENTY 24. kola: Slavia vyrovnala rekord, Rada popíchnul majitele Liberce VŠECHNA VIDEA ZDE

Slavia emočně náročné dny ustála, v neděli si s přehledem poradila 4:0 s Opavou. Potvrdilo vítězství její psychickou odolnost?

„Určitě, zápas bezpečně zvládla, byť čelila soupeři třicet minut v oslabení. Podle mého názoru byl Sima přísně vyloučený. Stačila by žlutá, nicméně Abdallah se zachoval hloupě, to ano. Ztráta klíčového útočníka však nebyla znát. Rozdíl v úrovni obou týmů je propastný. Slavia opět využila kvalit širokého kádru, až na volnější úvod udržela běžecké parametry své hry, glasgowské události nebyly na jejím výkonu znát. Gól do šatny ji ještě více uklidnil. Když se nechal záhy po přestávce po penaltovém zákroku vyloučit Kulhánek, bylo se snaživými Opavskými zle. Výsledek 4:0 pro domácí a zvýšení náskoku na prvním místě tabulky je to, co mistr v této nelehké době jistě uvítal.“

V brance se poprvé od začátku objevil Matyáš Vágner. Vy jste bývalým gólmanem. Jak si teenager vedl?

„Zraněním Ondřeje Koláře postihl Slavii obrovský problém. Sympatický, a jistě velmi talentovaný dorostenec Vágner, ho samozřejmě nahradit nemůže. Vývoj nepřeskočíš, zkušenosti musí teprve nabrat. A to bylo pochopitelně vidět. Já už myslím na Arsenal. Ondrovi jistě vyrobí masku, ale