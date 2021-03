Železník vysvětlil konec ve třiceti i anabázi v Opavě. Překvapí novou prací

Dal si ještě poslední šanci. Mohl dohrát sezonu ve druholigovém Blansku, kde o něj stál kouč Martin Pulpit. Zkusil testy v polském Belchatówě, měl možnosti ve Slovinsku, v Bosně. Nakonec to však Lukáš Železník definitivně rozsekl, profesionálně už hrát nebude. Naposledy působil v Opavě, kde končil nedůstojně v béčku a se zákazem startu v základní sestavě.

Jak těžké je balit kariéru ve třiceti?

„Je to poměrně brzy. Když jsem o tom přemýšlel, chtěl jsem skončit později. Rozhodování bylo samozřejmě těžké a dlouhé. Řešil jsem to s více lidmi. Někteří říkali, ať hraju, dokud můžu a baví mě to. Na druhou stranu tvrdili, že čím dříve skočím do normálního života, tím to bude lepší. Že si zvyknu a budu si užívat. Rozhodl jsem se pro rodinu, už ji nechci nikam tahat. Od prvního dubna nastupuju do nové práce, strašně se na to těším. Chci se s ní dostat někam jako s fotbalem.“

Co budete dělat?

„Úplně to ještě prozrazovat nechci. Viděl jsem v lednu jeden billboard, kde firma přijímala člověka na tu pozici. Říkal jsem si, že mě tam nevezmou. Nicméně jsem to zkusil a po druhém kole pohovoru jsem práci dostal. Je postavená hodně motivačně a na práci s lidmi. Čeká mě něco úplně nového. Není to ve fotbalovém prostředí, ale se sportovci do kontaktu taky přijdu. Dokážu jim nabídnout to, co mají rádi. Aby byli vidět a dostali se třeba na trénink. Víc neřeknu.“ (úsměv)

Nenabízel jste své služby Zlínu, kde jste fotbalově vyrostl?

„Samozřejmě jsem volal panu Červenkovi (majiteli Fastavu Zlín), že asi budu končit a že bych rád v klubu něco dělal. Například vedoucího mužstva. O tu funkci jsem měl velký zájem. Ale