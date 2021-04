Úkoly pro Webera v Karviné: Zpevnit obranu a mít zase respekt doma

Nevstupuj dvakrát do stejné řeky, říká se. Trenér Jozef Weber se tímhle rčením neřídil, nad vábením Karviné neváhal, do klubu se vrátil po tři a půl letech. A byť hned na úvod chválil, že MFK za tu dobu udělal obrovský posun zejména etablováním v elitní soutěži, čeká jej ve Slezsku spousta práce. Deník Sport vybral pět nejdůležitějších úkolů.

Mít doma zase respekt

Domácí prostředí na útulném stadionku bylo pod Weberem jednou z největších zbraní a výhod MFK. Oproti konkurenčním klubům rozhodně. Tribuny blízko hřiště a hlasité pokřiky fanoušků hostům ve Slezsku na náladě nepřidávaly. Jenže v posledních sezonách už to neplatí a není to jen tím, že lidé v ochozech chybějí. „Je třeba v technických fotbalistech zase probudit bojovníky. Takové to karvinské nasazení, na které lidi bývali zvyklí. Jezdit na krev,“ řekl Weber. Problémem je, že takových agresivních typů v kádru moc nenašel. I to bude určitě tématem letního posílení.

50 - Celkový počet nasbíraných žlutých karet v této sezoně.