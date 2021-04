Byl jsem připravený, říká Kerbr o svém konci. Teď čerpá od Trpišovského

Nedávno ohlásil konec profesionální kariéry Lukáš Železník, nyní jej napodobuje o rok starší Milan Kerbr (31). Bolavá záda už ho nepustí do plné zátěže, z levého beka Sigmy je asistent hlavního kouče Radoslava Látala. Do konce sezony, než mu v Olomouci vyprší smlouva. Pak se podle informací iSportu přesune k mládeži Slovácka a za hraním bude dojíždět do Rakouska. „Byl jsem na konec připravený, teď bych se chtěl naplno pustit do trénování,“ říká Trpišovského obdivovatel.

Co dokázal na Hané jeho táta, už Milan Kerbr mladší nenapodobí. S tím je smířený. I tak však v lize zanechal pohodový sympaťák slušnou stopu, třeba deset branek za sezonu, hattrick v derby či nádherné asistence.

Je docela nezvyk vidět vás v trenérských věcech, jak vedle Radoslava Látala sledujete kluky při hře...

„Taky si ještě zvykám. Na chodbě stadionu už nechodím rovně a doleva do šatny, ale doprava do trenérského kamrlíku. Je to čerstvé, jen pár dnů, takže pořád se s tím sžívám. Ale jsem šťastný, že mi trenér Látal takovou šanci dal.“

Říká se, že po hráčské kariéře většinou přijde prázdno, které vy jste však možná díky nové roli ani nestihl zažít, ne?

„No, byl jsem na to připravený, protože po operaci zad už to nebylo ono. Pohyb byl jiný, hlavně rychlost a reakce na změnu pohybu už nebyly na ligové úrovni. Tušil jsem, že se konec kariéry asi blíží, takže jsme doma s manželkou přemýšleli nad tím, co bude dál. Ale vzhledem k tomu, že už ve Slovácku jsem věděl, že chci trénovat a dělal si trenérskou licenci, nebylo to složité rozhodování. Komunikace v kabině mě táhne víc než nějaká manažerská pozice.“

Přitom před necelými dvěma roky jste mi při příchodu do Sigmy říkal, že máte záda jak nová. Co se v těle pokazilo?

„Operace proběhla skvěle, cítil jsem se dobře, konečně se mi záda nesekala. Pak ale asi začal být problém v tom, že ten nerv byl strašnou dobu utlačovaný, třeba šest nebo sedm let. Po čtyřech měsících se mi to zase seklo a od té doby už se začalo všechno zhoršovat. Jeden z doktorů mi řekl, že když už byl jednou řez v zádech, znamená to, že byly svaly seškrabávány z kosti. Bohužel to asi nesrostlo, jak mělo. A holt záda vám drží celý střed těla, který musíte mít pevný, jinak je problém.“

Tehdy jste se těšil, že se vracíte do Olomouce, kde jste vyrůstal a kde máte tátu. Chtěl jste na něj navázat, nakonec jste stihl jen dvanáct ligových startů.