Centr bych asi nechytil, přiznal Knobloch. Ze čtyř penalt nedostal ani gól

Nejvýraznějším momentem zápasu byla penaltová situace z 39. minuty, co na ni říkáte?

„Něco podobného jsem dlouho neviděl, možná ještě nikdy… Ndefe centroval, míč mu sjel a padal na zadní tyč. Mezitím rozhodčí pískl, což mě rozrušilo, nedokážu říct, jestli bych balon chytil… Spíš by dal Baník gól. Sudí se rozhodl odpískat penaltu a v tu chvíli to bylo pro nás dobře, centr bych s největší pravděpodobností totiž nechytil.“

Počtvrté v sezoně jste neinkasoval z penalty, podruhé vám pomohla konstrukce. To už nevypadá jako náhoda, o které jste mluvil minule...

„Beru to postupně. Se Zlínem jsem sice trefil stranu, ale pomohlo mi břevno, teď tyč… Bylo štěstí, že jsem střelu Stronatiho netečoval, protože by jinak mohl dorážet a gól by platil. Ale nedotkl jsem se a hned jsem věděl, že nebude branka uznaná. Dřív se to stalo v Plzni, kopal Daniel Kolář nebo David Limberský a také to neplatilo. Bylo mi jasné, že verdikt bude stejný.“

Co druhá situace, kdy sudí Miroslav Zelinka nejdřív odpískal ruku Martina Koscelníka a pak verdikt po zásahu VARu změnil?

„Vůbec jsem nevěděl, co se vlastně píská. VAR nám pomohl, penalta nebyla. Dobré pocity jsem tou dobou každopádně neměl, běžela 44. minuta, hrozila druhá penalta a gól do šatny. Ještě, že tak.“

Věnujete se vůbec na brankářských trénincích penaltám? Jak často?

„Skoro vůbec, naprosté minimum času. Jen pokud jsme v pokročilé fázi poháru nebo v létě, když jsme hráli evropská předkola. To totiž na rozstřel může dojít. Ale během sezony spíš jen situace rozebíráme a sledujeme, kdo by kam mohl kopat.“

S bodem doma asi není i vzhledem k výkonu moc velká spokojenost, nebo?

„První půle byla z naší strany špatná, musíme přidat a zlepšit se. Po přestávce jsme se zvedli, ale když zhodnotíme průběh na šance, Ostrava byla lepší. Před zápasem by remíza zklamáním byla, vzhledem k výkonu bod musíme brát.“

KNOBLOCHOVY CHYCENÉ PENALTY

7. kolo Teplice – Liberec 1:2 (Jakub Řezníček, zneškodnil)

17. kolo Liberec – Zlín 1:0 (Tomáš Poznar, břevno)

21. kolo Liberec – Pardubice 4:1 (David Huf, zneškodnil)

25. kolo Liberec – Baník Ostrava 0:0 (Patrizio Stronati, pravá tyč)