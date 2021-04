SESTŘIH: Boleslav - Příbram 0:0. Remíza v boji o záchranu, Ladra nedal penaltu

Boleslavští během reprezentační pauzy postoupili do čtvrtfinále domácího poháru, když porazili Slovácko 4:2 po prodloužení. Do duelu s Příbramí sice nastoupili v základní sestavě bez kapitána Matějovského, přesto mohli jít brzy do vedení. Hned ve čtvrté minutě si naběhl na Preislerovu přihrávku Malínský, který překonal brankáře Šimana, jehož ale na brankové čáře na poslední chvíli zastoupil Cmiljanovič.

Domácí byli v úvodu dál nebezpečnější a o chvíli později se mohl prosadit po rohovém kopu Škoda, jenže hlavičkou minul. Příbram hru vyrovnala a rovněž si vypracovala nadějnou příležitost. Pohotová Rezkova střela však mířila jen doprostřed brány, kde ji skvěle vyrazil gólman Šeda.

Mladoboleslavský kouč Karel Jarolím, který začínal trenérskou kariéru právě v Příbrami, proto do druhé půle reagoval dvojnásobným střídáním a poslal na hřiště i Matějovského. Jeho hráči pak zvýšili tlak a v závěrečné dvacetiminutovce mohli několikrát rozhodnout.

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Příbram 0:0. Remíza v boji o záchranu, Ladra nedal penaltu

Nejprve po centu Preislera a prodloužení Škody minul odkrytou branku Dancák. Následně Škoda orazítkoval hlavičkou obě tyče, než míč odkopl Rezek. Osm minut před koncem dostali domácí největší příležitost, když po zákroku Mezery na Preislera rozhodčí Marek po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop.

K němu se postavil nejlepší ligový střelec týmu Ladra, avšak při pokusu o svou sedmou branku v této ligové sezoně nasměroval míč jen vedle pravé Šimanovy tyče. Své zaváhání pak třiadvacetiletý útočník nenapravil ani při další šanci minutu před koncem. Boleslavi následně nepomohlo ani sedmiminutové nastavení a z posledních devíti domácích zápasů v lize vyhrála jediné. Příbram nepodlehla Boleslavi v nejvyšší soutěži potřetí za sebou.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Šeda – Fulnek (46. Douděra), Takács (C), Křapka, Preisler – Dancák, Budínský (72. Skalák) – Malínský (46. Matějovský), Ladra, Zmrhal (72. Drchal) – Michal Škoda. Hosté: Šiman – Nový, Kvída, Mezera, Cmiljanović – Antwi (70. Lalkovič), Zorvan, Tregler, Jan Rezek (C) (90+3. Obdržal), T. Pilík – Lubega (57. Voltr). Náhradníci Domácí: Mikulec, Drchal, Matějovský, Řezník, Douděra, Klíma, Skalák Hosté: Kočí, Svoboda, Kingue, Lalkovič, Vávra, Voltr, Obdržal Karty Hosté: Antwi, Tregler Rozhodčí Emanuel Marek – Jan Váňa, Zdeněk Vaňkát Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

Klíčové momenty zápasu:

Mladá Boleslav - Příbram: Ladra z úhlu pálil zase vedle

Mladá Boleslav - Příbram: Ladra zahodil penaltu, minul Šimanovu bránu

Mladá Boleslav - Příbram: Lalkovič zavadil o nohu Preislera, po zásahu VAR penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Mladá Boleslav - Příbram: Šílené! Škoda jednou hlavičkoval orazítkoval obě tyče

Mladá Boleslav - Příbram: Škoda hlavičkoval, po něm minul prázdnou klec Dancák

Mladá Boleslav - Příbram: Ladrovi sebral gólovou radost obětavý Cmiljanovič Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Mladá Boleslav - Příbram: Takács z dálky neměl přesnou mušku

Mladá Boleslav - Příbram: Dancákův střílený centr lapil Šiman

Mladá Boleslav - Příbram: Zmrhal hlavičkoval mimo

Mladá Boleslav - Příbram: Rezkovu pumelici skvěle vyrazil Šeda

Mladá Boleslav - Příbram: Zorvan po rohu z první minul

Mladá Boleslav - Příbram: Fulnek po zemi mířil vedle