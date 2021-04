Plzeň se těší na fičák! Guľa chystá široký kádr, přijde těžký program

Koronavirus si dělá s termínovou listinou, co chce, bourá plán jednomu celku za druhým. Na začátku března spadl do karantény i celý tým Viktorie, který se zrovna chystal na prestižní a důležitý zápas na Spartě. Místo toho zamířili hráči vicemistra do izolace, která navíc málem připravila Pavly Buchu a Šulce o nominaci na EURO U21. Oba záložníci sice nepovedený turnaj ve Slovinsku nakonec stihli, nicméně zbytek kádru jde do akce po ještě delší pauze, než byla v této sezoně zimní přestávka.

„Každý, kdo to zažil, ví, že existují příjemnější a hezčí věci než toto období. Věřím, že je úspěšně za námi a my už můžeme dělat to, co máme nejradši. Jsme zpět v práci, zpět na hřišti a o to lepší je porovnávat emoce. Nepříjemná doba se zvládla, je za námi, a můžeme to porovnávat s tou, kterou máme nejradši – hrát fotbal,“ řekl k tomu pro klubový web trenér Adrian Guľa, který během nucené výluky dbal především na uchování týmových vazeb.

„V rámci možností jsme byli v kontaktu online přes Zoom. Probírali jsme nejen procesové věci, ale i videorozbory a hlavně bylo klíčové udržet týmové spojení, kontakt. Že všichni hráči i celý realizační tým patříme do jednoho týmu. Snažili jsme se být v kontaktu na takové úrovni, abychom se těšili na společné setkání,“ vysvětlil.

Pro Plzeň šlo o nepříjemnou zpátečku i z toho důvodu, že po nepovedeném vstupu do jara chytla slušnou formu a vyhrála čtyři soutěžní zápasy v řadě. To se jí přitom v probíhajícím ročníku povedlo pouze jednou – loni v září.

Guľa nicméně doufá, že se červenomodří povezou na vítězné vlně dál. „Samozřejmě věříme, že budeme nejen zlepšovat výkonnost, ale dostaví se také výsledkový efekt. Je to cítit už na tréninkovém procesu po návratu, mužstvo má kvalitu a hlad po zápasech. Budou nás čekat utkání v užším sledu, ale to je pro hráče vždy lepší. Tím pádem je důležité, aby byl připraven celý široký kádr. Musíme mít špičkovou formu, čekají nás velké výzvy, nejen v ligových zápasech, ale i v poháru,“ připomenul, že už ve středu přijede v rámci MOL Cupu do Doosan Areny Liberec.

A v kvapíkovém rytmu středa – sobota bude Viktoria tancovat i následující týdny. Jakuba Brabce a spol. čeká náročná výzva. „Těšíme se,“ ubezpečil nicméně Guľa. „Už jsme zažili jeden návrat po karanténním období, kdy se trénovalo a nemohlo hrát. Návrat byl úspěšný a dokázali jsme v úzkém sledu zápasů v rytmu středa – sobota nebo středa – neděle být dobře fyzicky i technickotakticky připravení. Byli jsme i bodově úspěšní. Věřím, že se máme stále za čím tlačit. Víme, kde se v lize nacházíme, kde máme motivaci být. Těšíme se z toho, že už se to bude dát realizovat přímo na hřišti.“

První příležitost má Viktoria dnes proti Českým Budějovicím.

Nejbližší program Plzně dnes Plzeň–Č. Budějovice (F:L) 7. dubna Plzeň–Liberec (MOL Cup) 10. dubna Karviná–Plzeň (F:L) 14. dubna Plzeň–Zlín (F:L) 17. dubna Plzeň–Jablonec (F:L) 21. dubna Teplice–Plzeň (F:L) 24. dubna Plzeň–Slovácko (F:L)

