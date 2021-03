Lavička o konci v Polsku, Vrbovi a Spartě či štaci v Plzni: Pikantní, ale...

Zprávu o předčasném konci angažmá ve Slasku Wroclaw přijal Vítězslav Lavička s pokorou a v klidu, jak je jeho zvykem. „Rozhodnutí vedení respektuju, tohle riziko k trenérské práci patří. To jsem poznal nejen v Polsku, ale i dřív,“ říká ke štaci, na které vydržel s asistentem Zdeňkem Svobodou 808 dní. V sedmapadesáti letech už ví, jak to chodí. I že není dobré hnát se hned do další práce. Ale když je teď Pavel Vrba ve Spartě, vzal by hypoteticky třeba Viktorii? I o tom mluví v premiové části rozhovoru.