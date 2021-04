Ladra proti Příbrami zazdil penaltu: Znejistěl jsem, jde to za mnou

Co se stalo při penaltě? Špatně jste míč trefil, podklouzl jste, nebo něco jiného?

„V první chvíli jsem měl v hlavě, že to kopnu na druhou stranu nebo doprostřed, ale brankář pořád stál, trochu jsem znejistěl a takhle to dopadlo. Jde to za mnou. Věřím, že v příštím zápase klukům zase pomůžu.“

Situace, po níž se nakonec penalta pískala, se dlouho zkoumala u videa. To vás nerozhodilo?

„Na to se nemůžu vymlouvat. Předtím se penalty taky zkoumaly nějakou dobu. V tom to určitě nebylo.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Příbram 0:0. Remíza v boji o záchranu, Ladra nedal penaltu

Předtím jste dvě penalty proměnil. Budete si na ně věřit dál?

„Určitě. Další si klidně vezmu znova. Uvidíme, co řeknou kluci. Ale je to fotbal, tohle se stane.“

Trochu se zdálo, že i kdyby se hrálo další hodinu, gól stejně nedáte, co?

„Vypadalo to tak. Já zazdil penaltu, v jiné šanci nám zase balon vyskákal z branky o dvě tyče. Smolné utkání.“

Jak velkou ztrátou je pro vás tahle remíza?

„Vzhledem k druhému poločasu je to ztráta. Měli jsme smůlu, nic nám tam nepadlo. První poločas tedy nebyl z naší strany nic moc, uskakoval nám balon, nedostávali jsme se moc do šancí. O přestávce jsme si něco řekli, myslím, že na hřišti se to pak výrazně změnilo, ale chybělo nám štěstíčko, abychom dali gól.“

