Zlín rozběsnil sudí Petřík. Trenér Páník se vztekal: Byl katastrofální!

Penalta? Ani náhodou! Zlínští by přísahali, že zákrok Antonína Fantiše na Lukáše Bartošáka byl čistý. Šlo o klíčový moment utkání Fastavu s Karvinou (1:2), z následné „desítky“ totiž vstřelil Michal Papadopulos vítězný gól. Domácí ovládl vztek, jehož se nezbavili až do konce. „Můj pocit ze hřiště? Penalta to není,“ líčil Fantiš. „Hlídal jsem si balon, celou dobu jsem se na něj díval. Byl to takový tečovaný oblouček. Bart (Bartošák) běžel, otřel se o mě a spadl. Pak jsem se na to díval v kabině na videu a ten pocit mám dvakrát větší,“ dodal.

Ještě drsněji se vyjadřoval kouč Bohumil Páník. Už během zápasu to dával Janu Petříkovi „sežrat“. Neustále na něj ironicky pokřikoval. Emoce jím lomcovaly jako už dlouho ne. „S naším hrozným výkonem ve druhé půli se svezl i rozhodčí. Na mé poměry byl katastrofální,“ tvrdil Páník. „Pokud je tohle penalta, tak nerozumím fotbalu,“ ulevil si Páník. „Jasně, že nebyla. Fantiš stojí na dvou nohách a ten hráč do něj vletí. Na co ten VAR je? Ať se na to dívají celou noc,“ líčil nazlobeně. Podle iSport.cz se pokutový kop opravdu pískat nemusel.

Obránce Fantiše naštvalo, že se nešel hlavní arbitr podívat na záznam a vystačil si s verdiktem rozhodčí Jany Adámkové, která měla na povel VAR. „Pokud někdo viděl faul, nerozumím tomu. Ať si každý udělá obrázek sám. Dneska se divím spoustě věcí,“ krčil rameny.

Co na to Bartošák, Fantišův bývalý spoluhráč? „On to samozřejmě vidí svým způsobem, chtěl vyhrát. Dělá vše pro to, aby se Karviná zachránila. Tomu rozumím. Říkal mi, že by hrál balon a mohl dát gól. Ale to si nemyslím. Já jsem to měl na hlavě, do zakončení by stoprocentně nešel,“ tvrdil Fantiš.

Je fakt, že mladý sudí utkání hlavně na konci nezvládl. Hru neměl pod kontrolou, rozběsnění hráči si na něj dovolovali a on zběsile rozdával karty. „Ve druhém poločase se hrálo možná patnáct dvacet minut čistého času. Furt se to kouskovalo, někdo se válel, pískalo se. I kluci z Karviné se ve finále smáli, co se tam dělo. Bylo to zajímavé,“ poznamenal Fantiš.

