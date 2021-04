Co ukázala Plzeň: Kalvachova sbírka, nej úsek sezony i trvající starost

Výhra nad Českými Budějovicemi (2:1) všechny v plzeňské Viktorii jistě potěšila. Západočeši nastoupili po dlouhé pauze s velkou chutí, v utkání dominovali. Nicméně u výkonu Guľovy party se daly najít i nedostatky. Favorit utkání musel šlapat do posledních minut, aby o důležité body nepřišel. Co ukázalo nedělní utkání?

V držení míče byla Viktoria třiašedesát procent času. Od první chvíle dávala jasně najevo, že bude pánem situace. „Úvodních dvacet minut sneslo z naší strany velmi přísná kritéria, jen škoda, že jsme soupeře neotevřeli dřív,“ litoval trenér Adrian Guľa. Českobudějovickým nezbývalo nic jiného, než běhat bez míče a spoléhat se na občasný rušivý kontr. Plzeň si z neustálého tlaku vytvořila několik velmi dobrých šancí, dala dva góly, přesto její hra byla v některých fázích až příliš komplikovaná, a to zejména v okolí šestnáctky. Po pauze se o chlup zlepšila, zjednodušila předfinální fázi. Po nucené koronavirové pauze si zapsala důležitý triumf 2:1.

Když se viktoriánská třiadvacítka čas od času trefí, většinou z gólové rány plesá srdce a fanoušci nadšeně loví v mobilech opakované záznamy. Stejně jako proti Českým Budějovicím. V prvním poločase si český reprezentant počíhal na odražený balon po rohovém kopu a pravačkou z voleje zamířil krásně k tyči. Báječná chvíle! Sbírka krásných gólů, to bude jednou poetická klasika plzeňského autora Lukáše Kalvacha.

Nedostatečný počet proměněných šancí je tématem prakticky každého zápasu Viktorie. Tým Adriana Guľy si v zápase vytvoří solidní počet střeleckých pozic, ale v zakončení se chová rozmařile, laxně, nedůrazně. Proto zápasy dohrává ve stresu, s obavou, že hubený náskok může po jedné chybě vyšumět do ztracena. Plzeň v lize zvítězila o gól třikrát za sebou, nejinak tomu bylo proti Českým Budějovicím. Přitom vyslala úctyhodných jednadvacet střel, devětkrát trefila prostor mezi tyčemi, rány Ba Louy a Beauguela zastavilo břevno. „Zápas jsme ale kontrolovali, soupeře jsme do ničeho nepustili,“ pochvaloval si slovenský kouč. Nicméně efektivita je neodcházející starostí šestého celku F:L.

Výsledkově nejlepší období

Čtyři ligové výhry v řadě, navrch jedna pohárová s druholigovým lídrem Hradcem Králové. Suma sumárum: Plzeň si užívá nejlepšího úseku sezony. V ročníku dosud nastřádala nejvíce čtyři vítězství za sebou, jenže to se v kalendáři otáčely listy měsíce září… Aktuální vítěznou jízdu by Viktoria moc ráda potvrdila ve středu, kdy ve čtvrtfinále MOL Cupu hostí Liberec. Právě z této soutěže vede snazší cesta do Evropy. Navíc Plzeň touží prolomit více než dvouleté čekání na jednu z trofejí.