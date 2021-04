Sudí Orel nejen o vyloučení gólmana Slavie. Tvrdík řeč ocenil: Respekt!

Byl to pro něj smolný moment. Brankář Slavie Matyáš Vágner, který znovu nahradil zraněného Ondřeje Koláře, místo sbírání dalších zkušeností mezi tyčemi v zápase nejvyšší soutěže musel v souboji s brněnskou Zbrojovkou předčasně ze hřiště. V 18. minutě byl vyloučen po faulu na Jana Hladíka. Nejprve viděl žlutou kartu, hlavní sudí Pavel Orel ale po konzultaci s VAR a následném zhlédnutí videa svůj verdikt přehodnotil a osmnáctiletý mladík zamířil se slzami v očích do sprch.

„Při zhlédnutí situace na monitoru jsem zjistil, že jsem pochybil. Byly naplněny veškeré atributy pro zmaření brankové příležitosti. Tudíž jsem své rozhodnutí změnil a hostujícího brankáře vyloučil,“ okomentoval v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV Sport rozhodčí Orel, co ho přimělo k udělení červené karty. Původně Vágnerovi ukázal kartu žlutou, dle svých slov v daný moment nevyhodnotil, že došlo ke zmaření brankové příležitosti.

Orel se následně vyjádřil i k dalším dvěma sporným momentům. V prvním případě šlo o souboj Tomáše Holeše s Ondřejem Pachlopníkem v pokutovém území Slavie, k němuž došlo krátce po půl hodině hry. „Neměl jsem o této situaci moc dobrý přehled. Kolega asistent mě ale informoval, že i kdyby došlo k přestupku, tak by došlo k ofsajdovému postavení domácího hráče. Tudíž i kdybych nařídil pokutový kop, byl by anulován. A to z důvodu toho, že by útočící hráč, domácí, byl v ofsajdové pozici, která by se změnila v ofsajd, který předcházel tomuto možnému přestupku,“ uvedl Orel.

V 72. minutě pak skončil po úderu rukou do obličeje od Adriána Čermáka na zemi slávistický stoper David Zima. „Tuto situaci jsem nezaregistroval. Z tohoto důvodu mě VAR informoval, že by mohlo dojít k potenciálnímu přestupku na pokutový kop pro hostující družstvo. Z monitoru jsem zjistil, že k přestupku došlo, nicméně to bylo v momentě, kdy ještě míč nebyl ve hře. Proto se nemohl nařídit pokutový kop,“ řekl Orel.

Za objasnění verdiktů spojených s inkriminovanými momenty si vysloužil uznání šéfa Slavie Jaroslava Tvrdíka. „Jestliže usilujeme o zlepšení image fotbalu, mělo by se vystoupení hlavního rozhodčího v TV po zápase v podobných případech stát standardem. Respekt,“ napsal Tvrdík na svém Twitteru, kde zároveň apeloval na LFA, která by měla hledat cestu, jak zvýšit kvalitu hracích ploch. A to pomocí podpůrných, ale i sankčních mechanismů.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Berkovec – Hlavica, Pernica (C), Gajić, Jan Moravec – Ad. Čermák, Texl, Záhumenský, Pachlopník (80. Reiter) – Hladík (64. A. Fousek), Růsek (80. Fila). Hosté: Vágner – Bah, Kačaraba, Zima, Masopust (C) – Holeš, Van Buren (57. Lingr), Hromada (19. Kovář), Provod – Olayinka, Kuchta (57. Ševčík). Náhradníci Domácí: Floder, Dreksa, Štepanovský, Bariš, Reiter, Fousek, Fila Hosté: Kovář, Deli, Stanciu, Beran, Ševčík, Lingr, Tecl Karty Hosté: Vágner (č), Bah, Olayinka Rozhodčí Orel – Blažej, Dobrovolný Stadion Městský fotbalový stadion Srbská, Brno

