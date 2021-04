Petrželu jsem nakoukával celý život v televizi, usmál se olomoucký Zmrzlý

Ondřeji, jak bod hodnotíte?

„Pro oko diváka to byl asi dobrý zápas se spoustou šancí. Oba týmy se sice snažily hrát jednoduše nahoru a vymýšlet něco až před vápnem, proto byl střed hřiště překopáván, ale šance z toho ústily. Kuba Yunis nahoře držel míče, takže taktika nám celkem vyšla. Bohužel nás celou sezonu sráží neproměňování, viz ta moje příležitost... Musím na tom zapracovat, abychom doma body měli.“

Brankář Vít Nemrava byl v té zmiňované tutovce hodně rychle u vás, že?

„Docela jo. Na tom sněhu se Pablova přihrávka trošku zpomalila, ale je to prostě moje chyba. Měl jsem to zakončit gólem. Nemůžu se vymlouvat na gólmana, terén nebo něco. Kdybych to proměnil, určitě bychom to dotáhli do tříbodového konce.“

Chvíli předtím jste z levé strany orazítkoval tyč...

„To byl centr. Uklouzl jsem, ale už jsem balon viděl v síti. Říkal jsem si: Super, aspoň z takové haluze dáme gól. Ani to nám bohužel nebylo přáno.“

SESTŘIH: Olomouc - Slovácko 0:0. Remíza v dohrávce, hosté o bod třetí

Jak se nahání mazák Milan Petržela?

„Milan je furt rychlý a výborný fotbalista. Myslím, že věk na něm vůbec nejde poznat. S balonem si rozumí pořád. Já ho znám, viděl jsem ho hrávat v televizi, když jsem byl malý. Dá se říct, že to byla taková celoživotní příprava. (úsměv) Bylo to těžké, ale nějak jsem to snad zvládl.“

Zvládl jste to výborně. Sedí vám to tedy už víc na levém beku než uprostřed zálohy?

„Hraje se mi dobře na obou postech. Ze začátku jsem si musel zvykat na taktické věci – rozehrávku, doplňování útoku, abych nebyl tak splašený a nekopal to jen z jedničky nahoru. Postupně se do toho dostávám, je tam pokrok.“

Koho nakoukáváte jako inspiraci?

„Andyho Robertsona z Liverpoolu, což je můj srdcový klub. Dívám se na každý zápas, mají nejlepší beky na světě. Oba hrají strašně ofenzivně, takhle by měl asi moderní fotbal vypadat.“

Patřil jste mezi aspiranty na EURO U21, jste zklamaný, že to nevyšlo?

„Mrzelo mě to, protože každý by se tam chtěl dostat. Ale trenér se nějak rozhodl a je třeba to respektovat. Neabsolvoval jsem žádný kemp, trenér asi vsadil na sehranost. Nedá se mu to vyčítat. Jádro spolu hrálo celou kvalifikaci, takže se to asi dalo čekat.“