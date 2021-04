INSIDER: Za Kúdelu Holeše, s Kolářem určitě neriskujte. Krejčí na EURO!

Tohle by byla výzva i pro protřelého personálního ředitele po třiceti letech praxe... Fotbalová Slavia vstoupila do nabitého týdne s dvěma superšlágry, tedy duelem čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu a derby, jenže její obrana čelí nebývalým trablům. První těžkou hádankou je, zda v bráně dostane znovu důvěru osmnáctiletý Matyáš Vágner, jenž byl vyloučen v utkání v Brně (0:0). Druhou, kdo se postaví vedle stopera Davida Zimy. Trenérský štáb Jindřicha Trpišovského tak bude muset improvizovat. „Slavii to nezávidím, bud to velký problém,“ říká v dalším díle pořadu LIGOVÝ INSIDER někdejší reprezentační stoper Martin Jiránek.

Ondřeje Kúdelu vyřadilo zranění a stejně by nemohl nastoupit kvůli předběžnému trestu od UEFA. Simona Deliho zastavil pozitivní test na COVID. A Taras Kačaraba na soupisce Evropské ligy nefiguruje. Kdo tedy může být Zimovým parťákem? Jiránek podrobně rozebírá všechny možnosti, které se nabízejí. Včetně přestěhování Jana Bořila z pozice krajního obránce, jak si to vyzkoušel proti Leverkusenu. Nabízí se i sáhnout do zálohy, kde jsou „na ráně“ dva defenzivní záložníci: Jakub Hromada, jenž si stopera rovněž zkusil, a někdejší pravý bek Tomáš Holeš.

A právě na něho by ukázal Jiránek. „Podle mě tam vychází nejlíp,“ říká stoper se zkušenostmi z italské, anglické i ruské ligy a přidává hned několik důvodů své volby. Vedle toho vysvětluje, proč by nebyl pro Bořilův přesun. Svůj pohled rovněž nabízí na brankářský rébus. Vůbec při tom nebyl pro to uspěchat návrat zraněné jedničky Ondřeje Koláře, pokud by to vůbec bylo ve hře. „Určitě bych to neriskoval,“ tvrdí Jiránek přesvědčeně a vybírá jednoho z trojice Vágner, Přemysl Kovář a Jan Stejskal.

Kromě Slavie se v pořadu LIGOVÝ INSIDER věnuje sparťanskému záložníkovi Ladislavu Krejčímu mladšímu, jenž se blýskl hattrickem. Jedenatřicetinásobný reprezentant detailně popisuje, proč je mladý středopolař tak úspěšný ve vzdušných soubojích, a při otázce, zda by ho vzal v současné formě na EURO, nezaváhá: „Jednoznačně!“

LIGOVÝ INSIDER s... Martinem Jiránkem

Jakým dojmem působí Matyáš Vágner a proč byl vyloučen v Brně?

Je Přemysl Kovář víc brankář, nebo spojka mezi hráči, trenéry a vedením Slavie?

Co znamená Ondřej Kúdela pro červenobílé i reprezentaci?

Trefil ho Gareth Bale loktem v utkání ve Walesu opravdu schválně?

Proč se soupeřům tak špatně brání Ladislav Krejčí mladší?

Změnil mladý sparťanský záložník své chování na hřišti?

Stěžoval si zlínský trenér Bohumil Páník právem na penaltu ve prospěch Karviné?