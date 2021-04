Liga očima fanoušků: Derby nebo Arsenal? Oboje! Jindřišek je terminátor

Fotbalisty Slavie čeká velmi náročné období, během pár dní dvakrát změří síly s Arsenalem a mezitím odehrají derby se Spartou. Na co z toho se zaměřit? Sešívaní přeci musí zvládnout obojí! Na Spartě jsou v dobrém rozmaru jednak díky hattricku Ladislava Krejčího ml., ale také díky povaze trenéra, který se nenechá uspokojit a ví, že těžké zápasy teprve přijdou. „Nemáme se za co omlouvat,“ připomíná fanoušek Baníku historii otroctví a vrací se k rasisickému incidentu. Klokani zase vyzdvihují kapitána a terminátora týmu Josefa Jindřiška. Přečtěte si, co na události uplynulého týdne říkají fanoušci pěti ligových klubů.

Pro Slavii samozřejmě musí být priorita ligový titul, ale opravdu bych rád postoupil do další fáze Evropské ligy, snad se to týmu podaří. Otázkou je, jak budeme hrát bez Kúdely, respektive Deliho. To je velký zásah do sestavy. Věřím však, že trenéři opět něco překvapivého vymyslí. Jinak se dost usmívám nad postojem velké části slávistů, kteří chtějí radši výhru v derby než postup přes Arsenal. Co by na to asi v Londýně říkali? Já osobně chci výhru v obou zápasech. Jsme přece Slavia a musíme mít ty nejvyšší cíle!

VIKTORIA PLZEŇ

To už tady dlouho nebylo!

Po neplánované pauze, která se protáhla na měsíc, vyběhli naši hráči opět k zápasu. Nyní se to bude na ně valit kvapíkovým tempem. Budějovice nepřijely jen bránit, to už jsme od loňska věděli. Od začátku jsme je tedy zmáčkli a on ten citron šťávu dal. Trefili se Kalvach a Falta, kteří na to již dost dlouho čekali, obě branky byly pěkné. Jen kdyby nebylo těch okének v obraně, to je prostě naše momentální slabina. Ještě dávat víc branek, to by bylo žůžo. Takhle se člověk musí klepat až do konce, aby tam náhodou něco nespadlo.

Pět výher za sebou, to už tady dlouho nebylo, jen ať to pokračuje. Soupeř nespí, když vidím poslední výsledky Sparty, není to úplně pro nás rychtyk, to si přiznejme. Jenže my jsme Plzeň a ta se umí na takové zápasy připravit a protivníkům je znechutit. Tak se na to budeme těšit. V hledišti teda určitě ne, tak aspoň u televize s popcornem v ruce…

Čest královně Viktorce, celý COVID i s vládou navždy pryč!

KOVI. 52 let, koordinátor distribuce

