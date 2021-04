Plzeň kompenzuje vstupenky: výhody na další sezonu i možnost podpory

Radost plzeňských fotbalistů po Mihálikově gólu do sítě Liberce ve čtvrtfinále MOL Cupu • ČTK

Český vicemistr jako první z klubů představil plán a nabídku pro nadcházející ročník 2021/2022. V probíhající sezoně mohli diváci v Plzni do hlediště pouze na podzimní utkání s Mladou Boleslaví, v omezeném počtu na duely s Brnem a Opavou.

„Při loňském předprodeji jsme upozorňovali, že může nastat situace, kdy nebudou fanoušci moci do hlediště. Bohužel se naplnil ten nejhorší scénář, takto dlouhé omezení nikdo z nás nepředpokládal. Rozhodli jsme se tedy fanouškům nyní nabídnout tři řešení a věříme, že si z nich každý permanentkář vybere to, které je mu nejbližší a zároveň dostupné. Našim cílem je, aby v příští sezoně chodilo na fotbal co nejvíce fanoušků. I proto jsme škálu nabídky udělali velmi širokou a dostupnou opravdu pro každého,“ říká mluvčí klubu Václav Hanzlík.

Fanoušci, kteří si zakoupili celosezonní permanentky, ale na zápasy kvůli vládní restrikcím na stadiony nemohou, mají při pořízení nové permanentky tři možnosti. Klub nabízí nejvěrnějším příznivcům 90procentní slevu, čímž získají novou permanentku za minimální cenu.

„Permanentka na celou sezonu je k dispozici prakticky za cenu jedné jednorázové vstupenky, nabízí benefity a v případě zápasů evropských pohárů tradičně i rezervaci místa a předkupní právo,“ upřesňuje Hanzlík.

Fanoušci si mohou zvolit i druhou variantu a využít na novou permanentnku 50procentní slevu. Získají stejné benefity jako u první varianty, k tomu i možnost, že jejich přezdívka bude umístěna na čestném a všem dobře viditelném místě před Doosan Arenou. Tím každý uvidí, že dotyčný tímto způsobem podpořil svůj oblíbený klub.

Třetí možností je zakoupení permanentky za plnou cenu. Tím fanoušci získají ještě výraznější benefity, jedním z nich je i nový originální dres od firmy Macron, která hráče Viktorie obléká.

„Chtěli jsme vytvořit širokou nabídku možností, ze které si každý fanoušek vybere. Mým přáním a cílem je, abychom se v příští sezoně scházeli na fotbale v co nejvyšším počtu a opět si mohli užívat skvělou atmosféru, kterou zde fanoušci dokáží vytvořit,“ vzkazuje generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Ceny permanentních vstupenek na sezonu 2021/2022 v Plzi zůstávají stejné jako pro sezonu 2019/2020, kdy se hrál ligový model s nadstavbou. K dispozici zůstávají dvě varianty. Permanentku lze pořídit v rozmezí 1 650 - 3 800 korun.

