Zlepši všechno, volají Hercovi z Anglie. Jsou rádi, že hraju, říká před Plzní

V Plzni se slovenský záložník Christián Herc (22) neprosadil, v Karviné se propracoval mezi stabilní členy kádru. Radost z toho mají v anglickém Wolverhamptonu, který si rodáka z Levice vybral už v jeho šestnácti letech a do české ligy ho pustil na hostování s tím, aby se v seniorském fotbalu adaptoval. V dnešní bitvě 26. kola FORTUNA:LIGY proti Plzni (14.00) bude chtít ukázat, že jeho forma jde nahoru. „Věřím si, to je můj největší posun oproti předchozímu angažmá.“

Nebýt toho, že si za Plzeň v minulé sezoně prakticky nekopl do míče, neměl by si Christián Herc na co stěžovat. Profesionální klub z čela tabulky, špičkoví trenéři, parádní kabina, skvělá atmosféra. „Všechno vynikající, až na to, že jsem nehrával…“

V plzeňském dresu si zapsal všehovšudy 17 ligových minut, nadšení z toho nebyli ani ve Wolverhamptonu. V Karviné už se Herc do prvního týmu probil. Od 4. kola hraje pravidelně v základu, z lavičky šel na plac jenom třikrát. Dal čtyři góly. Motivaci má pochopitelně i na Plzeň.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Hocek – Blažej, Šimáček Stadion Městský stadion Karviná, Karviná

V Karviné jste z Anglie na hostování, už víte, jak to s vámi bude dál?

„V létě se uvidí, co a jak. Zatím opravdu nevím.“

Se zástupci Wolverhamptonu jste ve spojení?

„Prakticky pořád. Hlavně po zápasech, které na dálku sledují. Zavolají a klasicky si řekneme, co bylo dobré a co je třeba zlepšit.“

Co máte zlepšit?

„Všechno.“ (směje se)

A za co vás chválí?

„Že jsem konečně trefil bránu! Jsem rád, že to trošku začalo padat a doufám, že ještě pár gólů přidám. Hlavně jsou spokojení, že stabilně hraju. Seniorskou soutěž jsem zatím hrával jenom za Dunajskou Stredu (2018/19, 25 zápasů, 4+4), tam jsem rozjížděl kariéru mezi chlapy. Pak mě pustili na hostování do Plzně (2019/20). V Anglii jsem za muže nehrál, jenom s nimi trénoval.“

Zlín - Karviná: Herc skvělým volejem otevřel skóre zápasu, 0:1

Vy jste poměrně subtilní hráč a v Anglii se to obecně hodně „řeže“. Jak jste se s tím vyrovnával?

„Ve Wolverhamptonu je to naopak. Je tam hodně Portugalců, hraje se kombinačně, technicky. Ani na trénincích se to nijak neřezalo. Jestli by mi to do budoucna mohlo sedět? Uvidíme, to je daleko, velmi daleko. Ale ano, sen a výzva pro mě Anglie pořád je.“

Teď před sebou máte bitvu s Plzní. Je pro vás stále mimořádná, těšíte se?

„Těšíme se všichni, i já osobně. Motivaci samozřejmě mám, ale tu mám i třeba proti Zlínu nebo ostatním klubům. Chci hrát co nejlépe a ukázat se. Takhle to beru. Doufám, že to bude dobrý zápas a potvrdíme, že body, které jsme uhráli u nich (1:0), nebyly náhoda.“

Hercova bilance

Plzeň Karviná 2019/20 sezona 2020/21 1 zápasy 23 0 základní sestava 20 17 minuty 1741 0 góly + přihrávky 4+1

Čím jste Plzeň v předchozím duelu překvapili?

„Byli jsme týmoví, hráli kompaktně, dobře na každém postu. Jasně, měli jsme i štěstí, které proti takovým soupeřům potřebujete. Doufám, že takhle uhrajeme dobrý výsledek i doma.“

V Plzni jste se v minulé sezoně do základu nedostal, co vám k tomu chybělo? Jste teď dál?

„Posunul jsem se tím, že hraju každý zápas. V Plzni jsem toho moc neodehrál, herní praxe je klíčová. Navíc v mém věku. Roste s tím i herní sebevědomí. Teď hraju každý týden, sebevědomí je úplně jiné, než když nastoupíte jednou za dva měsíce. Víc si věřím, to je největší posun.“