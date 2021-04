PĚT taháků derby Baník - Opava: možná posila i řízný Svozil

Specialista na opačné straně

Expert na slezská derby? Kdo jiný než vytáhlý hroťák Tomáš Smola. V listopadu 2018 rozhodl o výhře Opavy, v srpnu 2019 si to samé zopakoval v dresu Baníku. Góly slavil naplno, emoce pořádně vyšrouboval. Dnes je 32letý útočník zpátky v SFC, a byť zřejmě do utkání nenastoupí v základní sestavě, jakmile do něj zasáhne, může být rušno. Ještě v září totiž s ostravskými spoluhráči obýval kabinu na Bazalech a patřil do kádru kouče Luboše Kozla. Zúročí zkušenosti?

„Mimo hru je Paťa Hellebrand, Tomáš Čvančara má kvůli kolenu po sezoně. Nemocný byl Joss Didiba. Je to komplikace.“

Radoslav Kováč, kouč Opavy o zdravotním stavu mužstva