Jak helma ovlivňuje Koláře? Sňozík: Jiné zorné úhly, začátek mu nešel

Připomínal Batmana. Vzhledem i skoro nadpřirozenými schopnostmi. Brankář Ondřej Kolář se zázračně zotavil po brutálním knokautu od Kemara Roofa z Rangers a tři týdny po hrůzném zákroku stál znovu na Ostrovech v bráně Slavie. „Je to hrdina. Má můj absolutní respekt – za výkon i za to, jak k celé situaci přistoupil,“ byl vděčný trenér červenobílých Jindřich Trpišovský po remíze 1:1 v úvodním čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu. Opora „sešívaných“ se už chystá na nedělní derby se Spartou.

Pořádně výživnou prověrku na Arsenalu zvládl. Brankáře Slavie Ondřeje Koláře jen trochu limitovala kevlarová maska, ztěžovala mu rozhled do stran. „Měl jsem trochu obavu, jaké bude chytat v helmě a masce po tak dlouhé době. Ale v zápase jsem to nějak nevnímal,“ vylíčil jeden z hlavních hrdinů čtvrtečního večera na Emirates Stadium. Ověřil si, že chytat může, že zátěž i přes stále viditelné stopy v obličeji vydrží.

Nic nebrání tomu, aby se Kolář postavil i v neděli v derby proti Spartě. Měl by hrát. „Důležitý faktor pro derby. Sparta to bude mít těžší,“ vytušil hned nejlepší střelec reprezentační historie a expert deníku Sport Jan Koller.

Červenobílí se s Kolářem cítí pevněji. Proti Arsenalu bylo patrné, že se mu spoluhráči nebojí prakticky za jakékoliv situace přihrát. Reprezentační gólman nepanikařil, snažil se hrát konstruktivně, sálal z něj klid.

„Hra Slavie je celkově postavená na kvalitní rozehrávce Ondry Koláře. Když v bráně je, mohou hrát slávisté stylem, na jaký jsou zvyklí. Kdyby chytal jiný brankář, myslím, že jejich hra by vypadala jinak. Druhý takový brankář jako Ondra tam není,“ odtušil bývalý ligový brankář Radek Sňozík.

„Jeho výkon byl standardně vysoký. Bylo vidět, že si trochu zvykal na helmu a na to, že měl jiné zorné pole. První rozehrávky mu trochu nevyšly, ale ukázal, jak je silný. Neuchýlil se k nakopávání, věděl, že to umí, a postupem času se dostal do kolářovské pohody,“ glosoval Sňozík gólmanovo vystoupení.

Šestadvacetiletý reprezentační brankář se s nutnými doplňky své výbavy seznamuje, helmu si už plánuje nechat podobně jako legendární Petr Čech napořád. „Už se těším, až masku za nějakých osm devět týdnů sundám. Ale ta helma mi zůstane. Tu už si asi nechám preventivně,“ přiznal Kolář.

Jaké je chytat v helmě? „Je to hlavně o zvyku,“ vzkázal Čech, jenž léta helmu nasazoval. „Přístup po takovém zranění je individuální. Někdo může mít větší obavy, někdo ne. Je to také o zkušenosti v tréninku, o sebedůvěře. Každopádně hráč musí věřit, že je stoprocentně v pořádku a připraven, pokud se rozhodne nastoupit,“ dodal bývalý skvělý brankář Chelsea či Arsenalu.

V případě Koláře rozhodoval hlavně jeho pocit. Svolení od doktorů měl, každopádně nikdo by se nehnal do rizika. „O zápas na Arsenalu nechce nikdo přijít, dělal jsem maximum,“ přiznal slávistický muž v rukavicích.

Kdekdo se divil, že se po nešetrném kung-fu zásahu od Kemara Roofa tak rychle uschopnil.

„Když jsem viděl ten zákrok a hned po něm jeho následky, myslel jsem si, že bude dva měsíce mimo. Ale když jsem si před zápasem přečetl, že má od doktorů svolení, věděl jsem, že nastoupí. Gólmani jsou zvláštní rasa. Já to měl podobně, když jsem měl od doktorů zelenou, nic jiného jsem neřešil a šel jsem chytat,“ dovedl se Kolářova uvažování vcítit Sňozík. „Nebylo to pro něj určitě jednoduché, navíc se hrálo na Ostrovech. Klobouk dolů před ním. Věří si,“ přidal Koller.

Slavii hodně pomohl. „Neprojevilo se to na něm. Myslím si, že na hodně gólmanech by bylo znát, že mají strach, ale on do toho naskočil fantasticky. Nohama je silný, a to nám hrozně pomáhá. Klobouk dolů před ním, skvělý výkon,“ lebedil si záložník Lukáš Provod.