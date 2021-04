Bojkot kvůli rasismu! Rangers ignorují sociální sítě: Nenávist se vymkla

Zneužívání, diskriminace či rasismus v online prostředí. To všechno vedlo fotbalový klub Rangers k vyhlášení týdenního bojkotu sociálních sítí, kam nikdo z jejich hráčů ani vedení počínaje čtvrteční 19. hodinou nebude přidávat žádné příspěvky. A nejsou to jen Skotové, kdo k tomuto kroku přistoupil, rozhodli se pro něj také ve Swansea či Birminghamu.

„Všichni naši hráči tmavé pleti byli během sezony terčem rasistických útoků na sociálních sítích,“ pronesl pro Sky Sports kapitán Rangers James Tavernier 21. března před derby s Celtikem.

Bylo to poté, co došlo v zápase Evropské ligy k incidentu Glena Kamary se slávistou Ondřejem Kúdelou, kdy finský fotbalista skotského mistra tvrdí, že jím byl rasisticky uražen, což český reprezentant rázně odmítá. Co mu Kúdela se zakrytými ústy skutečně pošeptal, vědí jen oni. Případ nicméně řeší UEFA a Kamara tvrdí, že od té doby je urážen dennodenně.

O rasismu informoval z Rangers také Kemar Roofe, který na svém Instagramu několikrát zveřejnil hanlivé zprávy směřované na jeho osobu, jež mu začaly chodit v hojném počtu poté, co byl vyloučen po faulu na brankáře Slavie Ondřeje Koláře. Toho trefil kopačkou do hlavy a způsobil mu vážné zranění, po němž bude opora červenobílých dle svých slov do konce kariéry chytat v ochranné helmě.

Rangers už po utkání se Slavií vyvíjeli tlak na to, aby se provozovatelé sociálních sítí zabývali případy, kdy anonymové chrlí nenávistné zprávy, ať už jsou určené komukoliv. Nyní se rozhodli učinit další krok. „Můžeme potvrdit, že od čtvrteční 19. hodiny se naši hráči a vedení zúčastní týdenního bojkotu všech kanálů sociálních médií,“ oznámili Rangers.

„Chceme tím zdůraznit naše rostoucí obavy ohledně nedostatečné odpovědnosti sociálních sítí. Zejména tím myslíme každodenní rasistické útoky, které musejí snášet naši hráči. Věříme, že sociální média mohou být velmi pozitivní a zdravou platformou pro komunikaci, je ale nepochybné, že úroveň nenávisti se zde vymyká kontrole,“ stojí v prohlášení skotského mistra.

Výkonný ředitel Rangers Stewart Robertson dokonce prozradil, že se klub dohodl na setkání se zástupci Facebooku a Instragamu, kde se budou daným tématem zaobírat. „Víme, že tyto obavy mají kluby po celém Spojeném království. A je třeba dodat, že nám ohledně nedostatečných opatření ze strany provozovatelů sociálních médií dochází trpělivost,“ řekl Robertson s tím, že Rangers doufají v zavedení důkladného ověřování uživatelů při registracích na platformy, aby byli identifikovatelní a tím i odpovědní za své projevy.

Skotové nejsou jediným klubem, který odstartoval bojkot sociálních sítí. Přidali se také členové Swansea a Birminghamu. I jejich hráči byli totiž v poslední době terčem rasistických útoků. Jamal Lowe po prohře „labutí“ právě s Birminghamem, Yan Dhanda zase po pohárové porážce s Manchesterem City.

Facebook, který vlastní i Instagram, se proti rasovým atakům opakovaně vymezil a nepovoluje je. „Podnikneme kroky proti účtům, které porušují naše pravidla. Jestliže obdržíme právní žádost, spolupracujeme s donucovacími orgány. Vytvořili jsme i nástroje, které pomáhají uživatele chránit, včetně možnosti nedostávat zprávy od lidí, které sami nesledujete. Uvědomujeme si, že tyto problémy jsou širšího rozsahu a spolupracujeme s průmyslem, vládou a dalšími institucemi, aby přispěly k změně prostřednictvím vzdělání," uvedl mluvčí Facebooku.

„Stejně jako naši fotbaloví partneři, tak i my odsuzujeme rasismus ve všech jeho podobách. Rasistické chování, zneužívání a obtěžování nemají na naší platformě místo. Na Twitteru je pro nás zásadní ochrana zdravé veřejné konverzace, což znamená, aby šlo o bezbečné místo pro vyjádření sebe sama a sledování konverzací i o fotbalu, a to bez strachu ze zneužití či zastrašování," řekl Sky Sports mluvčí Twitteru.

Podle trenéra West Bromwiche Sama Allardyce může pomoci pouze společný bojkot všech anglických profesionálních klubů. „Byl bych rád, kdyby se do toho pustily kluby společně. To je podle mne jediný způsob, jak můžeme něco změnit. Kdyby se dala dohromady jednotná fronta 92 profesionálních klubů...," řekl Allardyce. Sám ale nevěří, že k takovému kroku dojde. „Pokud by to ale znamenalo ztrátu příjmů, peníze to bohužel převálcují, protože spousta lidí je dnes v (finančních) problémech," dodal.

Trend nastartovala bývalá hvězda Arsenalu Thierry Henry, který si na sociálních sítích zrušil všechny své účty. Někdejšímu francouzskému útočníkovi se nelíbilo, že jejich provozovatelé nezasahují proti uživatelům, kteří se vyjadřují rasisticky nebo někoho šikanují.