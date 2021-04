Příbram se topí a kouč láteří: Máme rezervy. S hráči se nebavím o záchraně

Nečekal jste po předchozích dvou remízách od partie se Sigmou víc?

„Je to zklamání. Chtěli jsme potvrdit bod z minulého zápasu v Boleslavi, vyhrát a nastartovat bodovou sérii do poslední části sezony. Do prvního gólu Olomouce to byl vyrovnaný zápas, potom jsme doplatili na obrovskou chybu, za kterou nás soupeř potrestal.“

Lacině jste ztratili míč na vlastní polovině a Sigma z brejku udeřila, skončilo to vaším vlastním gólem. Co se dá dělat pro to, abyste se takových momentů vyvarovali?

„Fotbal je o chybách, ale k téhle nás soupeř nedonutil. Byla to chyba našich zkušenějších hráčů. Nezvládli jsme na to dobře zareagovat, soupeř velmi dobře využil brejk a nakonec to dopadlo tak smolně, že jsme si dali gól sami. Chyby se budou stávat i v dalších zápasech, ale tahle byla nevynucená, o to víc mrzí.“

Nečekal jste víc od výkonu v ofenzivě? Za celý zápas jste se nezmohli ani na jednu přímou střelu na branku.

„Uznávám, že v ofenzivě máme dost rezerv. V předešlých zápasech jsme dostávali hodně gólů a naopak jich málo střílíme, pak je těžké překlopit skóre na svoji stranu. Věděli jsme, že to nebudou střelecké hody, Olomouc nedostává moc gólů.“

V čem byl tedy problém?

„Nedařila se nám finální a předfinální fáze. Situace jsme řešili špatně, někdy střely ani nedošly k brankáři. Buď byly nepřesné, nebo zblokované.“

Jak vážná je vaše situace?

„S hráči se nebavím o záchraně, poslední čtyřiatřicáté kolo je pořád strašně daleko. Koukáme jen na nejbližší zápas, s Olomoucí jsme to chtěli zvládnout jinak. Teď se budeme znovu zodpovědně připravovat na příští utkání ve Zlíně. Pojedeme tam s chladnou hlavou a s touhou pobít se o úspěšný výsledek.“