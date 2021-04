Rada: Penalta v Teplicích? Proti zákonům. Smutné, že máme tato hřiště

Výhra 3:1, rozhodnuto bylo krátce po pauze. Co na utkání se Zlínem říkáte?

„Hodnotí se dobře, vyhráli jsme. První poločas byl o jedné chybě, což jsem předpokládal. Hráče jsem během přestávky nabádal, abychom vstoupili do druhé půle aktivně, že stále může rozhodnout jediný okamžik. Vrátili jsme se na hřiště dobře a dostali jsme se do vedení 2:0, pak ještě Schranz s Pleštilem běželi do brejků, ale tříbrankové vedení jsme si zajistili až v závěru. Prostřídali jsme hráče, Štěpánek už dostával křeče, protože poslední dobou vůbec nehrál, a inkasovali jsme, což mě mrzí. Kluci celý zápas dřeli jako koně a pak si nechají dát zbytečný gól… I když se Janetzký dobře trefil. Celkově jsme spokojeni, Zlín je nepříjemný soupeř, kterého nemůžete podcenit. To bychom si ani nikdy nedovolili. Z výhry máme radost, ale pořád vidím jedno minus.“

Trávník?

„Naši trávníkáři udělali absolutní maximum, ale nejde to nijak napravit. Trávník jsme zničili v prvním kole s Příbramí a od té doby se to s námi veze. Sezonu asi dohrajeme na tomhle, jde o velký handicap. Nemůžeme kombinovat a pořádně hrát, ale taková je situace a musíme se s tím vypořádat.“

I tak máte na Střelnici vysokou úspěšnost. Tentokrát góly napadaly hned po přestávce, byla zajímavá?

„Tentokrát nic nebylo! Spíš šlo o trpělivost… Hráče už dlouho přesvědčuji, aby nebyli otrávení z hřiště. Řeknu to jinak, když vidíte nahrávku ze zápasu Teplic s Boleslaví a tu penaltu… To je úplně proti zákonům! Koukáte na Arsenal, kde balon hráčům prostě neodskočí a nemusí se na něj ani dívat. Pak u televizí říkáme, ty hrajou… Ale když jim balon přijede jako na podnose, ledu, je to jasné. U nás vidíte, že Kratochvíl netrefí balon a najednou ho má u krku, jak vyskočí. Travaři za to vážně vůbec nemůžou, ale vidím to jako obrovský handicap našich přenosů. Když si přečtu noviny, že se celá Evropa baví penaltou v Teplicích a že si to všude pouští… Nevím, pro mě je jenom smutný, že máme taková hřiště. Vím, že jsme v jiných klimatických podmínkách a začínali jsme jinak, ale pak za námi lidi nemůžou chodit a říkat, že hrajeme ho… a nepřihrajeme si. No, ono to někdy ani nejde.“

Míč čtyřikrát uskočí…

„Dáte přihrávku a musíte ji sledovat, nemůžete jít do rychlosti hned… Hrál jsem za kariéry na hřištích, to byly pažity! Nebyl jsem žádnej technik, ale když mi přicházel balon, kdekdo by řekl, že jsem technik. Prostě mi to přijelo přesně pod nohy a normálně jsem přihrávku přejímal. To u nás nejde. Říkal jsem hráčům, ať si z hřiště hlavně neudělají nepřítele a berou ho tak, jak je. Občas to musíte zkrátka urvat. Zaplať pánbůh, podmínky hráči vstřebávají. Je to nepříjemné pro všechny, ale nic s tím neuděláme.“

Jovovič poslal u prvního gólu přesný centr Kubistovi, druhou trefu sám dal. Souhlasíte, že když má den, rozhoduje zápasy, ale trápí ho kolísavá forma?

„Jo, je to pravda. Celkově po pauze se jevil dobře, ale bylo toho na něj teď také hodně, reprezentoval (Černou Horu), takže musel cestovat na sraz a zase zpátky, do toho naskočil ke dvěma utkáním a my hráli minulý týden proti Bohemians (0:0) už v pátek. Zase se u toho musím zastavit, přijde mi trochu necitlivé, když máte v týmu reprezentanty. Neříkám, že by hráči porci utkání neměli vydržet, ale chybí tomu základní cit. Tři týmy, které nikoho na srazy neposílají, hrají později. Jsem pro ať hrajeme, určitě! Ale když děláte fotbal, neměl by cit chybět. Jsem každopádně rád, že zápas Jovovičovi vyšel. Na Spartě jsem ho po poločase stahoval za stavu 0:0 právě ze strachu o zranění. Nechtěli jsme riskovat, věděli jsme, že hrajeme se Zlínem. Únava na něm byla v týdnu znát, neměl sice v reprezentaci úplně plnou zátěž, ale ať chcete nebo ne, musíte cestovat tisíc kilometrů. V sobotu se cítil dobře, dokonce jsem se ho ptal, jestli nechce střídat, ale odpověděl mi, že ne. Když vám vyjde zápas, nechcete dolu, to je vždy stejné. Jak říkáte, když má den, rozhodne zápas, chci ale aby těch dnů bylo víc a víc. To je všechno.“

Jak se na něčem podobném dá vůbec s hráčem pracovat?

„Hlavně si to musí uvědomit sám. Vzít si z povedeného výkonu ponaučení a soustředit se na další utkání, které nás teď čeká třeba se Spartou. Jestli je schopný podat takový výkon proti Zlínu, což je nepříjemný soupeř, musí ho umět zopakovat proti všem. Je dobrý fotbalista, má výkonnost kolísavou, ale budeme se snažit, aby byly výkyvy co nejmenší.“

A co Vojtěch Kubista? Ten se už tradičně hýbe sestavou ze záložníka na stopera, přesto pokračuje ve střílení branek. Je v herní pohodě?

„U něj jsem hlavně rád, že nemá zdravotní problémy. Drží se, dává góly, je pro nás hodně důležitý. Musíme ho využít, kde potřebujeme. Může hrát podhrot, v záloze, stopera. Je univerzální a góly, které dává… Výška ho k nim předurčuje. Daří se mu, dostal dobrý centr od Jovoviče a Vojta se za balony pak už umí dostat. Jsem za něj rád, jen si přeju, aby nepřišlo zranění. Vždy, když se škrábal nahoru, zastavilo ho.“

Viktoria ztratila, těší vás, že jste si vytvořili už osmibodový náskok na jednoho z největších favoritů? A co ostatní soupeři v boji o poháry?

„Slovácko hraje velmi dobře, čtyři roky hrají pohromadě a mají zkušené hráče. Mladí vpřed, ale musí být lepší než ti zkušení. A ti u nich hrajou výborně, mají skvělý tým. Liberec je silný sám o sobě, vážíme si, že jsme ho dvakrát v sezoně porazili. Z mého pohledu jsou každopádně pořád tři top týmy v lize Sparta, Slavia, Plzeň a to rozpočtem, kádrem, zázemím… Lize by měly dominovat. Samozřejmě se vám stane, že nevyjdou zápasy jako třeba teď Viktorii, ale pořád rozhodně patří k horkým favoritům.“

