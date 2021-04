Vitík po derby smutnil: Měli jsme proměnit šance. Prohra bolí, ale...

Čím si konečný výsledek vysvětlujete?

„Chtěli jsme hrát svoji hru, věděli jsme, že když začneme hrát jinak, tak se to bude hodit Slavii. V prvním poločase se nám to dařilo, byli jsme lepší tým, měli jsme tři šance. Bohužel jsme je neproměnili a pak jsme si nechali dát hloupý gól.“

Otřáslo to s vámi hodně?

„Se mnou osobně to nic neudělalo, ale Slavii to víc nakoplo. Ve druhém poločase jsme už nehráli svým stylem a to se jim hodilo. Trochu také herně přidali a ve druhé půli už byli lepším týmem.“

Je prohrané derby po dvou výhrách pádem zpátky na zem?

„Posouváme se, zlepšujeme se. Nedělal bych z tohohle zápasu velké závěry. Prohráli jsme, bolí to, ale musíme se soustředit na další těžké zápasy a uhrát druhé místo. K tomu vyhrát pohár. To jsou naše cíle. Nebral bych to po dnešku úplně černě.“

Užil jste si vůbec svoje první derby mezi dospělými?

„Prožíval jsem ho hodně, co se týče emocí. Ale užil bych si ho víc, kdybychom ho vyhráli. Jsem z toho teď zklamaný. Na druhou stranu nyní máme náročný program, jsme rádi, že se hodně hraje. Jsme v zátěži a doufám, že to využijeme a budeme zase vyhrávat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Holeš, 81. Tecl Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Masopust, Kačaraba, Zima, Bořil (C) – Holeš – Oscar (88. Hromada), Stanciu (54. Ševčík), Provod (88. Traoré), Lingr (68. Tecl) – Kuchta (68. Bah). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Wiesner (54. Moberg Karlsson), Dočkal (C) (82. Minčev), Plavšić (64. Ladislav Krejčí st.) – Hložek. Náhradníci Domácí: Bah, Hromada, Kovář, Tecl, Ševčík, Traoré, Júsuf Hilál Hosté: Heča, Moberg Karlsson, Minčev, Polidar, Vindheim, Souček, Krejčí st. Karty Domácí: Stanciu, Kuchta, Holeš, Traoré Hosté: Ladislav Krejčí ml., Dočkal, Vitík, Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Berka) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

