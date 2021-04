Trpišovský chce „Jordanův“ hattrick: Zúročujeme Evropu. Sparta se lepší

Překvapila vás Sparta v úvodu?

„Byl to velice těžký soupeř. Na začátku byla určitě lepší, nějakých prvních dvacet minut živější, přesnější v kombinaci. My naopak vstoupili do zápasu velice špatně takticky i pohybově, nemohli jsme se dostat do hry ani do tempa, používali jsme spoustu dlouhých míčů. Postupem času se nám ale podařilo hru zklidnit, pomohl nám samozřejmě gól do šatny.“

A pak jste to už měli těžce pod kontrolou…

„O půli jsme si vyjasnili spoustu věcí, které nám strašně haprovaly v prvním poločase, druhou půli jsme odehráli skvěle. Pomohli nám i střídající hráči.“

Jeden z nich, Stanislav Tecl, dokonce zvýšil na 2:0. Přitom do derby odehrál na jaře v lize jen čtyři zápasy, od prvního kola čekal ligový gól…

„Měli jsme připravené dva útočníky, šlo o typologii zápasu. Volba byla jednoznačná, potřebovali jsme nahoře běhavé hráče, aby někdo pokračoval ve výkonu Kuchtiče. Jsou to velké zápasy, o hlavě, o mentalitě, vím, že někteří lidi Standu kropí, kritizují ho, ale on i tak hraje furt stejně. Vypovídající je ta minimální minutáž, dlouhá doba bez gólu, on je ale schopný to nemít v hlavě. A i v takovém zápase, pomůže týmu. Jemu tenhle zápas vyhovoval, mohl rozbíhat obranu, chodit do volných prostorů a my měli možnost pod presinkem Sparty jít za obranu a udržet se tam na míči. Standa má zlatou povahu, je to slávista a vím, že nemusím přemýšlet, jestli se mu předtím dařilo, nebo nedařilo.“

SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Velký krok za titulem, rozhodl Holeš

Je tohle rozhodující krok k titulu vzhledem k tomu, že máte sedmnáct bodů náskok, byť Sparta má dva zápasy k dobru?

„Myslím si, že ne. Ale je to důležitý krok. Beru to pořád tak, že Sparta ty dohrávky může vyhrát, a že to o tolik bodů není. Je osm kol do konce, to je 24 bodů… Je to strašně důležitý krok, ale tím, že jsme ve hře ještě ve třech soutěžích a vidím kabinu, v jakém je stavu, tak musíme být dál koncentrovaní, protože rozhodnutého v tuhle chvíli stále nic není.“

Nicméně jak velká motivace je třetí titul v řadě? V historii se to povedlo jen ve Slavii trenéru Seifertovi a Vejvodovi v Dukle.

„Je to velká motivace, pro nás pro všechny. Shodou okolností jsme sledovali společně s týmem před sezonou seriál o Jordanovi. On říkal, že praví šampioni jsou jenom ti, kteří vyhrají třikrát za sebou. Od té doby to mám v hlavě, od léta. Tohle, co říkáte, je taky hezký, ale já mám v hlavě tuhle větu. Hodně se k tomu upínáme. Ale to asi každý, když jde o titul, ať už jakýkoliv v pořadí. Mít tohle na dosah je krásné, proto jsem za tenhle krok rád.“

Hodně k tomu zase přispěl Tomáš Holeš, znovu se prosadil, stává se klíčovou oporou?

„Holy je zlatý, hodný kluk, jsem za něj strašně rád. Tehdy tu měl velkou konkurenci ve Vláďovi Coufalovi, který teď řádí v Premier League, teď nahrával na gól Lingaardovi. Tomáš si dlouho zvykal na Slavii, dneska je pro nás strašně důležitý. Je to obrovsky komplexní hráč, univerzální, vidím na něm dneska, jak si věří. O něj už se starat nemusíme, je poctivý, opěrný bod sestavy. A je už i nebezpečný v koncovce, patří mezi tři hráče s nejlepší střelou v týmu, což dneska potvrdil tou levačkou. Když ví, že má důvěru a je rozehraný, je v pohodě. Je pracovitý jako málokdo, bezproblémový, až mu někdy nadáváme, že je moc hodnej…“

Slavia - Sparta: Holeš nádherným obstřelem poslal sešívané do vedení!

Nepřemýšleli jste, že byste ho znovu dali na stopera? Jak vůbec bude vypadat složení na tomto postu pro odvetu s Arsenalem?

„Zvažovali jsme to hodně, ale když vypadl Sima, bylo jasné, že tam půjde Taras Kačaraba, protože Sparta má šest dobrých hlavičkářů. Použili jsme jeho centimetry a Tomáše jsme dali na šestku k Dočkalovi.“

Dalším důležitým momentem je vaše série bez prohry v derby, ta trvá už třináct zápasů, navíc z posledních sedmi derby, včetně těch pohárových, jste pět vyhráli. Znamená to něco vzhledem k síle obou týmů?

„To je minulost, Sparta se lepší, byl to fakt těžký protivník. Plus jim chyběli někteří hráči a jsem přesvědčený, že v létě dva tři dobré hráče udělá. Nám pomáhá ten kontakt s evropským fotbalem, že ty těžké zápasy nehrajeme jednou za tři měsíce, nebo za půl roku, ale vlastně pořád. Pavel Vrba je skvělý trenér, je to vidět na výkonech a na herním projevu Sparty, který se po dlouhé době ustálil. V létě ještě posílí a je to pro nás určitě zdatný protivník. My za sebou máme úspěšné období a zúročujeme zkušenosti z těch velkých zápasů.“

Sešívaní slavili výhru derby po telefonu s Coufalem a Součkem, Řehák mává kapesníčkem

