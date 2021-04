Dočkal káral ofenzivu: Při absencích a sestavě Slavie měl být výsledek lepší

Čím si vysvětlujete příčiny porážky?

„Hlavní je asi to, že když jsme do utkání dobře vstoupili a cítili jsme, že jsme lepším mužstvem na hřišti, tak jsme nebyli schopní to zúročit vstřeleným gólem a dostat se do vedení. Věděli jsme, co první gól s takovým zápasem udělá. Dostane tým do velké výhody a Slavia už poté hrála dobře.“

Vám se povedla jen první půle, že?

„Mrzí mě, že jsme je více nezmáčkli a neudělali jim to těžší. Bohužel, Slavia už měla po gólu utkání pod svoji kontrolou. V prvním poločase nás moc nepresovali, a když máme klid odzadu na balonu, dostaneme do hry kreativní hráče a jsme schopní být nebezpeční. Až postupem času se hra začala otáčet, začali nás presovat a neudrželi jsme balon v kombinaci. Uchýlili jsme se k delším balonům a to není naše hra, v tom nejsme silní.“

Slavia - Sparta: Dočkal dělovkou pořádně prověřil Koláře, Hancko se prokličkoval k ráně Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Tým není tak odolný?

„Slavii se po gólu hrálo lépe. Věděli, že i remíza je pro ně slušný výsledek. Navíc poupravili pár věcí, co jim nevycházely v první půli. V ní na nich totiž byla vidět frustrace, že jsou nervózní z toho, že máme volné prostory, které nám dávat úplně nechtěli. Ve druhém poločase už nás do ničeho nepustili.“

Lze vidět pozitiva?

„Musíme respektovat sílu současné Slavie. Musíme se poučit v tom, že každá šance se musí využít. Nemůžeme čekat, že při venkovním derby budeme mít pět tutovek. Myslím si, že naše příležitosti z prvního poločasu byly dost slušné a je chyba nás ofenzivních hráčů, že jsme tým do vedení nedostali. Při všech absencích Slavie a její sestavě jsme měli uhrát lepší výsledek.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Holeš, 81. Tecl Hosté: Sestavy Domácí: O. Kolář – Masopust, Kačaraba, Zima, Bořil (C) – Holeš – Oscar (88. Hromada), Stanciu (54. Ševčík), Provod (88. Traoré), Lingr (68. Tecl) – Kuchta (68. Bah). Hosté: Nita – Sáček, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka, Ladislav Krejčí ml. – Wiesner (54. Moberg Karlsson), Dočkal (C) (82. Minčev), Plavšić (64. Ladislav Krejčí st.) – Hložek. Náhradníci Domácí: Bah, Hromada, Kovář, Tecl, Ševčík, Traoré, Júsuf Hilál Hosté: Heča, Moberg Karlsson, Minčev, Polidar, Vindheim, Souček, Krejčí st. Karty Domácí: Stanciu, Kuchta, Holeš, Traoré Hosté: Ladislav Krejčí ml., Dočkal, Vitík, Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Berka) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

Vrba po derby: Gól do šatny zápas ovlivnil. V druhé půli jsme nekombinovali dobře

Hancko: Byl to zápas o prvním gólu. Slavia pak ukázala svou kvalitu

Trpišovský po derby: Důležitý krok k titulu. Sparta byla výborný soupeř

Sešívaní slavili výhru derby po telefonu s Coufalem a Součkem, Řehák mává kapesníčkem

Slavia - Sparta: Tecl pojistil slávistické vedení! Po ráně k bližší tyči domácí vedou 2:0