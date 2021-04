Rozřešení titulu, sparťanské pálení šancí i hrdina Holeš. Co ukázalo derby?

Co ukázalo 298. derby pražských "S"? • FOTO: Koláž iSport.cz Vedení FORTUNA:LIGY může pomalu zadávat zakázku rytci, který zvěční na mistrovský pohár jméno nového šampiona. Slavia bez slitování maže za třetí korunovací za sebou. V derby přehrála Spartu 2:0 a odskočila jí už na distanc sedmnácti bodů. Co střet slavných pražských klubů ukázal?

O titulu prakticky rozhodnuto Slavia kosí ligu, na Spartu má náskok sedmnácti bodů, byť ta má ještě dva zápasy k dobru. Ale musel by se stát zázrak, který by v tuhle chvíli nenapsal asi ani ten nejodvážnější scénárista, aby červenobílí o titul ve zbývajících osmi zápasech přišli. V šestadvaceti ligových zápasech ztratili body jen za pět remíz, šponují provaz neporazitelnosti. „Bodový rozdíl je obrovský. Při vší úctě k našim hráčům, nemyslím si, že se něco takového stane. Slavia má opravdu zkušené mužstvo,“ smířil se sparťanský trenér Pavel Vrba s tím, že šance na zisk mistrovského poháru už je pryč. SESTŘIH: Slavia - Sparta 2:0. Velký krok za titulem, rozhodl Holeš

Holeš opět hrdinou Ve čtvrtek napsal Tomáš Holeš úžasný příběh. Na Arsenalu ve čtvrtfinále Evropské ligy zaskočil na pozici stopera a dal gól. Proti Spartě se radoval z vítězné trefy. Vrátil se do středu zálohy, kde kryl záda Lukáši Provodovi a Nicolae Stanciovi, v poslední minutě první půle hezky levačkou obstřelil Florina Nitu. „Nějak se to tak hezky sešlo. Možná jsem tomu šel naproti a byl jsem za to odměněn. Musím ale říct, že si plním sny. Gól tak slavnému klubu jako Arsenal, o pár dní později branka v derby. Jsou to krásné chvíle,“ culil se Holeš. Slavia - Sparta: Holeš nádherným obstřelem poslal sešívané do vedení! Šťastný střelec Holeš: Můj týden je šílenej! Zápas bolel, regenerace už je hraniční

Slavia je fyzicky nadupaná Ve čtvrtek těžký zápas proti Arsenalu, v pátek přesun domů, v neděli velké derby se Spartou. Do toho pobitý kádr. Nevadí. Ti, kteří za červenobílé nastoupili, zase ukázali, jak skvěle připravení jsou. Rozběhávali se v první půli, ve druhé už měli hru pod kontrolou a soupeře utavili. Kdekdo obdivuje třeba záložníka Lukáše Provoda, jakou má výdrž. „Měl taková čísla o poločase, až jsme se báli, aby se mu něco nestalo,“ přiznal trenér Jindřich Trpišovský. Ale dalo by se pokračovat. Náročný program zvládají Jan Bořil, David Zima, Nicolae Stanciu. Trpišovského dávky mají správný účinek. Trpišovský po derby: Důležitý krok k titulu. Sparta byla výborný soupeř

Festival slepých nábojů Vytváření příležitostí? To je pro Spartu snad ten úplně nejmenší problém. Jejich proměňování? Taky v pořádku, vždyť do derby stříleli Bořek Dočkal a spol. pod Pavlem Vrbou vysoko přes tři góly na utkání. Když ale produktivitu nejvíc potřebovali, opustila je. V úvodních dvaceti minutách měl dvě dobré šance, z toho jednu stoprocentní, Adam Hložek. Další velkou příležitost spálil Ladislav Krejčí mladší, víc měli vytěžit ze svých možností i Dočkal s Dávidem Hanckem. Nestalo se a hosté za to zaplatili cenu nejvyšší. „První poločas jsme celkově prohospodařili, z těch šancí jsme měli určitě něco vytěžit,“ věděl Vrba. Slavia - Sparta: Hložek za obranou! Ale vychytal ho Kolář