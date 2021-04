VIDEO: Plzeň - Zlín 2:0. Hladká výhra favorita, pálili Beauguel a Ba Loua

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31. Beauguel, 53. Ba Loua Hosté: Sestavy Domácí: Staněk – Limberský, Brabec (C), Kaša, M. Havel – P. Šulc, Kalvach, Káčer (75. Hořava) – Falta (67. J. Kopic), Beauguel (75. Ondrášek), Ba Loua (67. Mihálik). Hosté: S. Dostál – Matejov, P. Buchta, Simerský, Cedidla – Janetzký (71. Martínez García), Hlinka, Vraštil (87. Procházka) – Jawo (55. Čanturišvili), Poznar (C) (71. Fantiš), Y. Dramé (55. Potočný). Náhradníci Domácí: Hruška, Hořava, Kopic, Hybš, Ondrášek, Mihálik, Hranáč Hosté: Rakovan, Potočný, Fantiš, Martínez García, Procházka, Kolář, Čanturišvili Karty Domácí: Kaša Hosté: Matejov, Janetzký Rozhodčí Lerch – Hock, Leška Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva hráno bez diváků

První větší šanci si vytvořil v 18. minutě plzeňský Falta a pohotovou křížnou střelou těsně minul branku. Na druhé straně gólman Staněk zneškodnil Poznarovu ránu pod břevno.

Po půlhodině hry domácí otevřeli skóre. Šulc sice ještě tváří v tvář brankáře Dostála nepřekonal, ale Ba Loua po rohu nacentroval do šestnáctky, míč propadl k Beauguelovi a francouzský útočník zblízka nezaváhal. Nejlepší střelec Viktorie se trefil proti bývalému týmu a připsal si jedenáctý ligový gól v sezoně.

Plzeňští mohli první poločas vyhrát i vyšším rozdílem, ale Beauguelův přímý kop vyrazil Dostál a zlínského brankáře po další standardní situaci a Brabcově střele zachránila tyčka.

Hosté vstoupili do druhého dějství aktivně, ale druhý gól vstřelili v 53. minutě Západočeši. Vraštil nechtěnou tečí vyslal do úniku Káčera, který vybídl Ba Louu a křídelní hráč z Pobřeží slonoviny se snadno trefil do odkryté branky.

Čtvrt hodiny před koncem Plzeň podržel Staněk, když zlikvidoval hlavičku střídajícího Fantiše. V 86. minutě domácí byli blízko třetímu zásahu. Kalvach z dálky napálil tyčku a volný Šulc z dorážky přestřelil.

Viktoria na svém hřišti v nejvyšší soutěži porazila Zlín počtvrté za sebou a domácí vítěznou sérii protáhla na sedm soutěžních zápasů.

Klíčové momenty utkání

Plzeň - Zlín: Kalvach trefil tyč! Šulc z dorážky překopl bránu

Plzeň - Zlín: Staněk skvěle zasáhl proti voleji zpoza vápna

Plzeň - Zlín: Limberský si zahrával, Fantiš chtěl penaltu! Ale VAR verdikt nezvrátil

Plzeň - Zlín: Fantišova výborná hlavička pořádně protáhla Staňka

Plzeň - Zlín: Brabec v šanci nedosáhl na odražený míč

Plzeň - Zlín: Mihálik v naprosté tutovce! Matejov mu přiťukl míč po Beauguelově centru

Plzeň - Zlín: Smolař Vraštil. Ba Loua díky němu dorážel do prázdné brány, 2:0

Plzeň - Zlín: Průnik Poznara a efektní patička Vraštila. Staněk vše pokryl

Plzeň - Zlín: Matejov zkusil střelu po centru z pravé strany, pálil doprostřed

Plzeň - Zlín: Vraštilova hlavička z penaltového puntíku bránu netrefila

Plzeň - Zlín: Brabcovu ránu zastavila až tyč! Beauguelovi se akrobatická dorážka nepovedla

Plzeň - Zlín: Beauguelovu výborně kopnutou standardku skvěle vytáhl Dostál

Plzeň - Zlín: Šulc šel sám na Dostála! Ale ten se zaskvěl zákrokem

Plzeň - Zlín: Ba Loua střílel z úhlu z voleje po centru Brabce

Plzeň - Zlín: Staněk vytáhl ránu Poznara nad břevno