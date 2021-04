Vrba v problémech, Radův kotoul i tupá křídla. Co ukázal duel Sparty?

Po závěrečném hvizdu nakopl balon, následně vysekl výstavní kotrmelec. Co na tom, že teplota byla jen lehce nad nulou, navíc jemně mrholilo. Sladký triumf 1:0 nad Spartou sebral Petru Radovi veškeré zabrány. „Vsadili jsme se, že když vyhrajeme, tak udělám kotrmelec. Je vidět, že jsem ještě v dobré fazoně. Ani mě nebolí koleno. Kluci si výhru zasloužili a tohle byl k tomu takový bonus, že mě viděli udělat něco, co v mém věku už málokdo může udělat,“ usmál se dobře naladěný kouč.

Oproti derby se Pavel Vrba rozhodl vyměnit křídelní hráče. Jen na lavičku po nedělní prohře usedli Srdjan Plavšič a Tomáš Wiesner, tedy hráči, kteří se podíleli na deklasování Teplic a Jablonce v MOL Cupu. „Chtěl jsem to protočit, protože jsme měli kratší pauzu,“ řekl trenér po utkání. Jenže nástupci Ladislav Krejčí a David Moberg Karlsson si středečním představením na nekvalitním trávníku o důvěru zrovna neřekli. Drobný Švéd mohl rozvlnit síť v prvním poločase, ale střelu netrefil ideálně. Navrátilec ze Serie A rovněž selhal v zakončení. Ve druhém poločase po přistrčení Srdjana Plavšiče mohl sparťany uklidnit, ale jeho střelu pokus mířil jen do brankáře Jana Hanuše.

Tři zápasy venku bez gólu

20. února na Letné. Ne na té pražské, ale v o několik stovek kilometrů vzdáleném Zlíně. To byl poslední venkovní zápas, ve kterém Sparta dokázala vstřelit gól. Na střeleckou listinu se zapsali Adam Karabec, Dávid Hancko a Libor Kozák. Paradoxně všichni tři momentálně schází kvůli zranění, přičemž Hancko vypadl až při středečním utkání. Gól si od hráčů v rudém postupně nenechaly vstřelit mužstva Českých Budějovic, Slavie i Jablonce. Ve všech třech případech na hrotu operoval Adam Hložek. Zatímco v prvních dvou duelech se pokaždé alespoň jednou dostal do velké šance, Severočeši jej k přímému ohrožení nepustili. „Je to špatně. Na to nemám víc co říct… Je to chyba,“ uznal Vrba jeden z hlavních problémů posledních výjezdů letenské družiny.