Špatný závěr jako na Spartě, ve vápně smrdí každý kontakt, řekl Fleišman

Je bod z Ďolíčku hodně, nebo málo?

„S ohledem na špatný začátek si myslím, že bod je zasloužený. Ale když dáme v 85. minutě gól, tak už musíme zápas uhrát na vítězství, takže jsme zklamaní.“

Zařídil jste první gól, nepřekvapilo vás, kolik jste měl prostoru?

„Kuzma dobře podržel balon, byl tam nějaký odražený a já si dal tělo před Vaníčka. Pak jsem míč už jen napálil, prošel Dostálovi mezi nohama a Carlos to výborně trefil.“

Myslel jste si, že je rozhodnuto?

„Určitě ne. Pořád ještě bylo pět minut do konce plus nastavení. Měli jsme to uhrát líp. Věděli jsme, že budou jen kopat dopředu do vápna. Penaltový zákrok jsem neviděl, ale rozhodčí se na něj byl podívat, potvrdil penaltu a je smolné zase v 90. minutě udělat takovou chybu a přijít o vítězství.“

Bohemians - Baník: Svozil dojel Osmančíka, penaltu pro domácí potvrdil VAR! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Byli jste blízko k výhře, co se způsobilo, že se domácí dostali do tlaku a k penaltě?

„Nevím, asi to, že jsme zbytečně chtěli uhrát nějaký balon. V 90. minutě musí letět na jejich půlku, ne se nechat zatáhnout do vlastní šestnáctky. Tam každý kontakt smrdí.“

Doma se Baníku během působení nového trenéra daří, ale zvenku body moc nevozíte, jaké jsou příčiny?

„Asi závěry. Začalo to v poháru na Spartě po individuální chybě. Teď chtěl Svozka odkopnout balon, ale ten zákrok jsem fakt neviděl. Je to obrovská škoda. 90 minut jsme jezdili nahoru – dolů. A když dáme pět minut před koncem gól, musíme zápas dohrát do vítězného konce.“