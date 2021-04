Když dá Zmrhal gól, Boleslav vítězí: Můžeme být trochu klidnější

Když dá Jaromír Zmrhal gól, Mladá Boleslav vítězí. Host z italské Brescie vstřelil proti Opavě (2:0) vítěznou branku a nasměroval Středočechy k zisku důležitých třech bodů. „Je to lepší, můžeme se cítit trošičku klidnější. Ale nevím, jestli to je úplně rozhodující výhra,“ podotkl Zmrhal, který zaznamenal třetí ligový zásah v této sezoně, jednou se trefil i v poháru. Při gólové ráně navedl míč na levačku a přesně zacílil k bližší tyči.

Chtěl jste střílet takhle na přední tyč?

„Kdybych chtěl střílet na zadní, zkoušel bych zakončit spíš placírou. Takže ano, mířil jsem na přední, ale nečekal jsem, že to půjde až takhle k tyči.“

Gól jste dal i minule v Teplicích. Je pro vás úlevou, že jste nyní produktivní?

„Je. Jsem za to rád. Ale taky jsem měl asi dvě další šance. V jedné situaci mi Škoďák (Škoda) dával míč za obranu, měl jsem jít rovnou na bránu. Díval jsem se, jestli tam někdo neběží, a zrovna tam nikdo nebyl. Střílel jsem pozdě, mohl jsem to vyřešit líp. Pak jsem si balon ještě jednou naváděl na střelu, ale utekl mi.“

Každopádně cítíte na sobě, že jste stále ve větší pohodě?

„Cítím to hlavně na týmu. Máme větší jistotu, všichni jsme se víc uklidnili. Museli jsme se sehrát, teď je to na týmu znát. Je to dobře. Musíme tak hrát dál, potvrzovat naše výkony a přidávat góly.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Opava 2:0. Jasná záležitost, výhru jistili Zmrhal a Škoda

Jak náročné bylo Opavu dobývat?

„Určitě to bylo těžké. Může rozhodnout jedna střela, takovou mohla mít Opava a hrálo by se hůř. Chtěli jsme dát gól co nejdřív, což se nám nepovedlo. Ale je dobře, že jsme vzadu udrželi nulu. Nepouštěli jsme je do šancí a postupem času nám přibývaly možnosti, chodili jsme do brejků, protože po inkasovaném gólu to Opava musela trošičku otevřít. Je dobré, že jsme vzadu klidní a směrem dopředu vždy něco vymyslíme. Jen je škoda, že šance víc neproměňujeme, mohlo být hotovo dřív.“

Je to uklidňující výhra v boji o záchranu?

„Je dobré, že jsme potvrdili výhru z Teplic. Je to lepší, můžeme se cítit trošičku klidnější. Ale nevím, jestli to je úplně rozhodující výhra. Uvidíme, jak budou hrát ostatní. Každopádně se musíme soustředit na sebe a dát do každého zápasu vše jako nyní.“