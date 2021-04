Horejš po výprasku v Karviné: Prohráli jsme každý souboj. Cítí se pod tlakem?

Pavel Novák se dostal po českobudějovickém rohu k zakončení, brněnská obrana míč vykopla z brankové čáry do bezpečí • ČTK / Pancer Václav

Devět ligových zápasů bez vítězství a posledních 225 minut i bez gólu. Budějovické Dynamo se zadrhlo, zmar podtrhlo sobotní porážkou 0:3 v Karviné. „Rozhodly vstupy do obou poločasů a taky souboje, v kterých byl soupeř lepší,“ litoval trenér jihočeského týmu David Horejš. Ve funkci je pět a půl roku, ale černá série mu nenahrává.

Cítíte se pod tlakem?

„Když nejsou výsledky, tlak na trenéra je vždycky. Říkali jsme klukům, aby neřešili, co se píše. Zajímalo nás jen to, abychom tým co nejlíp připravili na Karvinou, ale nevyšlo to.“

Proč?

„Problém byl v začátcích obou poločasů, v kterých jsme dostali všechny tři góly. Soupeř byl důraznější, agresivnější a hlavně vyhrával souboje. V tom byl jednoznačně lepší. O poločase jsme za stavu 0:2 udělali dvě změny a co nejdřív jsme chtěli dát kontaktní gól.“

Nepřišel, místo toho Karviná hned v první minutě přidala třetí trefu.

„Centr prolétl malým vápnem snad metr nad zemí… Ztráceli jsme tři góly a už se s tím těžko dalo něco dělat. Je to nepříjemné, ale musíme se zvednout. Teď nás čekají dva zápasy doma, v kterých si musíme jít za vítězstvím jako dneska Karviná.“

Po minulém utkání s Brnem (0:2) jste se omlouval fanouškům a říkal jste, že jste ještě nic takového v trenérské kariéře nezažil. Co bylo v Karviné jinak?

„Takhle: s Brnem jsme odehráli slušný první poločas, ale nedotáhli jsme věci po standardkách. Naopak jsme sami po standardce inkasovali, což se v Karviné opakovalo. Mimochodem, ze standardky jsme dostali gól pokaždé v posledních osmi zápasech. Dneska nejde klukům vytknout, že by nebojovali, ale prohráli jsme každý souboj. Karvinský Papadopolus vybojoval všechny míče, stejně tak Mangabeira a Qose. My jsme se tomu nevyrovnali, což rozhodlo zápas.“

Nechybělo vám víc odvahy?

„Je to o typologii hráčů: Karviná umí dát ze dvou standardek dva góly. Nedohráli jsme to, chyběla nám agresivita a touha jít vyhrát souboj. Pracovali jsme na tom na tréninku, v zápase je to vždycky o zodpovědnosti konkrétního hráče za daný prostor.“

Co dál? Jak z krize ven?

„Nemluví se o tom, že jsme na podzim z třinácti zápasů uhráli patnáct bodů a za jaro jsme v kratším čase získali šestnáct bodů. Zaplaťpánbůh za ně. Teď máme dlouhou sérii bez vítězství a musíme udělat všechno pro to, abychom ji zastavili.“

