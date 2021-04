Liberec chce Slavii překvapit. Máme větší šanci než obvykle, ví Hoftych

„Proti Slavii v normální palbě máme šanci minimální,“ neskrýval v podcastu Fortuny Pavel Hoftych uprostřed týdne. Přál si, aby v Edenu proběhlo proti Arsenalu prodloužení a penalty se šťastným koncem, které by soupeři ubraly síly. To se sice nestalo, i tak se Slovan dostává do netradiční role. Aktiva ve vzájemném zápase jindy jasného outsidera rostou. „Vždy jsme proti sobě hráli ve chvíli, kdy protivník neměl poháry, tentokrát ho chytáme v extrémní zátěži. Věřím, že bychom mohli být schopni duel uběhat tak, abychom se porvali o body,“ pokračoval hlavní kouč.

Jeho slova nejsou náhodná, Liberec patří dlouhodobě k fyzicky nejlépe připraveným celkům ligy. O dynamické, ale i vytrvalostní složce realizační štáb pod Ještědem poctivě sbírá data a snaží se hodnoty vyšplhat co nejvýše. „Neříkám, že vyhrajeme, ale budeme mít zkrátka větší šance než obvykle,“ dodal trenér. Během posledních duelů každopádně začal Slovanu docházet dech. Hlavně v útoku. Jindy klíčové kontry a rychlý posun míče vpřed nepřinášely efekt, navíc se začaly hromadit nepřesnosti v koncovce. O nasazení rovnou obou hrotových útočníků Michaela Rabušice a Imada Rondiče však lavička neuvažuje.

„Rambo (Rabušic) není vhodný pro typ utkání se Slavií, s Plzní, kde drží soupeř balon. A Rondič je naprosto nevyzpytatelný. Navíc jde o kluka, co se teprve fotbal na nejvyšší úrovni učí. Uvidíme…“ komentoval Hoftych, jenž s ofenzivou nemá možnost míchat tolik jako na podzim. Chybí Júsuf Hilál, který šel zpět do Slavie. „Věřili jsme, že se vrátí. Jde o největší ztrátu podzimu, kdybychom ho měli, jsme účinnější. Moc toho nevymyslíme,“ přiznal zkušený kouč. Proti Hoffenheimu a Crvene zvezdě Severočeši v Evropské lize zkoušeli rozestavení 3 – 6 – 1, které však v pojetí týmu znamená spíš vyztužení defenzivy na pět beků (5 – 4 – 1). V pohárové praxi otestovaný model štáb řadu měsíců nevyužil.

„Od všech našich hráčů očekávám nadstandardní výkon, motivace je jasná, protože se teď v lize láme chleba. Chceme si v tabulce držet umístění co nejvíc nahoře, podle mě na to kvalitu pořád máme,“ doplnil asistent Pavel Medynský s konstatováním, že do zápasu nezasáhnou „červenobílí“ hosté Jakub Jugas s Janem Matouškem. Zdravotně je jinak kádr kromě dlouhodobého rekonvalescenta Mohameda Tijaniho v pořádku.

„Slavii můžete obrat jen tehdy, pokud jste schopni se soupeřem běhat. Slabinu těžko hledám,“ přemítal Hoftych. V hlavě má i poslední duel U Nisy (skupina o titul 2019/20), kdy Slavia nastoupila ve slabší sestavě a následně v průběhu posílala do hry esa. „Přicházeli Stanciu, Ševčík, a my střídali dorostence. Teď máme šanci právě proto, že budou hosté v nějaké jiné situaci,“ uzavřel šéf lavičky.