Pilík po výhře ve Zlíně: Pan Starka říká, že dýcháme už jen brčkem

Nepřekvapilo vás, že penaltový faul Buchty nebyl na červenou kartu?

„Trošku ano. Seběhli jsme se na rozhodčího, ptali jsme se ho. Vysvětloval nám něco v tom stylu, že chtěl hrát zjevně balon, proto dal jen žlutou. Pravidla úplně podrobně neznám, asi to tak je.“

Zlín - Příbram: Buchta fauloval Lubegu a byl z toho pokutový kop

Za výhrou jste si šli víc, souhlasíte?

„Myslím, že jo. Po minulé prohře s Olomoucí jsme si říkali, že náš cíl je jednoznačně ve Zlíně vstřelit branku a pokusit se vyhrát. Abychom ještě dýchali, i když pan Starka říká, že dýcháme už jen brčkem. (úspěch) Bylo to o prvním gólu, snad nám to dodá sebevědomí do dalších bojů.“

Teplice jste stáhli na sedm bodů.

„Tabulku samozřejmě sledujeme, situace je velmi těžká, ale dokud šance existuje, budeme se o ni prát. Hlavně je třeba být dobře nastavený v hlavě. Někdy to kolikrát není o kvalitnějším týmu, ale o psychice. Ta rozhoduje.“

Působil jste v tomto ohledu na mladší spoluhráče?

„Vypadl nám Réza (Jan Rezek), takže taková role už je asi na mně. Snažím se na kluky nějak působit, poradit, ale vždycky je to o práci. Trenér Valachovič na nás od svého příchodu působí pozitivně, udržuje dobrou náladu. I pro něj je fajn, že už vyhrál.“

SESTŘIH: Zlín - Příbram 0:1. Příbram si připsala první výhru v letošním roce a odlepila se z poslední příčky tabulky