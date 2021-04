Kúdela dál čeká na odůvodnění trestu. Těžkou situaci zvládá, slyší chválu

Co se vleče, neuteče. Tímhle heslem se zřejmě řídí Evropská fotbalová unie v případě Ondřeje Kúdely. Slávistický stoper nadále čeká, až ho mocný orgán vyrozumí, proč dostal distanc na deset zápasů pod hlavičkou UEFA. Právní tým zkušeného obránce krátce po středečním rozsudku zažádal o odůvodnění vysokého trestu, na odpověď si dle všeho ještě počká.

UEFA obvykle posílá vysvětlení do týdne nebo dvou, podle informací Sportu je však docela pravděpodobné, že se vzhledem k závažnosti a velikému rozsahu celého případu nyní trochu opozdí a dodá ho později. Až na základě odůvodnění se právníci s Kúdelou rozhodnou, zda se proti tvrdému verdiktu odvolají. Momentálně to vypadá, že tak učiní. Každopádně spor se potáhne ještě dlouho.

Kúdela vyfasoval minulou středu trest na deset soutěžních zápasů ve všech soutěžích UEFA, první dvě utkání si odstál ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu. Nejbližší akcí, které se tenhle distanc týká, je EURO. Na něj Kúdela za současného stavu nesmí, což může změnit jen případné úspěšné odvolání.

Obránce Slavie byl obviněn z rasismu, z čehož jej nařkl záložník Rangers Glen Kamara po divoké strkanici v odvetném osmifinále Evropské ligy na Ostrovech. UEFA došla ke stejnému závěru, důkazy dosud nezveřejnila.

Ostrovy pořádají od zmíněného incidentu na Kúdelu štvanici, čtyřiatřicetiletý stoper se ale pere s těžkou situací až s grácií. Hned po odvetě s Rangers odehrál bez problémů ligový zápas s Opavou. Pak působil spolehlivě i v reprezentaci, kde ho však v kvalifikačním utkání ve Walesu zranil úderem loktem Gareth Bale. Kúdela měl pak problémy s nosem, ležel v teplotách a mohl zase nastoupit až v neděli v Liberci. Devatenáct dní po utkání ve Walesu.

Vedl si výborně. „Ukázal, jaký je. Fantastický hráč, fantastický kluk. Jsme rádi, že ho máme. Je to obrovský profík. Klobouk dolů před ním, jak to všechno takhle zvládá. Na něm to vůbec není znát, pořád je to emočně pozitivní člověk,“ podotkl slávistický útočníka Jan Kuchta.

Kúdela duel u Nisy rozhodl, v 84. minutě proměnil penaltu. „Jsem rád, že se vrátil, je to pro nás důležitý hráč. Delší dobu teď nehrál soutěžní zápas, byl po úraze a na antibiotikách, minulý týden vůbec nevypadal dobře. Odvedl velice dobrý výkon, i když pro něj jako pro technického hráče byl terén ještě složitější. Nakonec proměnil penaltu, jsem za něj moc rád. Ve stavu, v jakém jsme, kdy jsme doma nechali spoustu zraněných hráčů, je pro nás každý takhle kvalitní hráč potřeba,“ poznamenal trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.