Gerrard si užil vyřazení Slavie, na Arsenal byl hrdý: Ocenil to i Kamara

Favorizovaný Arsenal před týdnem v Londýně se Slavií zahodil řadu šancí a remizoval 1:1, ale ve čtvrteční odvetě byl mnohem produktivnější a v Edenu jasně zvítězil především díky třem brankám mezi 18. a 24. minutou. „Ten zápas se mi líbil se vším všudy,“ řekl Gerrard na tiskové konferenci.

Rangers v březnové odvetě osmifinále doma podlehli Slavii 0:2 a po úvodním výsledku 1:1 ze soutěže vypadli. Duel v Glasgow ale vedle řady brutálních faulů domácích ovlivnil také incident mezi hostujícím obráncem Ondřejem Kúdelou a záložníkem Rangers Glenem Kamarou z 87. minuty.

Disciplinární komise UEFA potrestala Kúdelu zákazem startu v 10 utkáních v soutěžích UEFA za rasistickou urážku finského reprezentanta tmavé pleti. Domácí hráč dostal třízápasový trest za napadení českého stopera v útrobách stadionu. Kúdela přiznal, že Kamarovi se zakrytými ústy nadával, ale nařčení z rasismu nadále důrazně popírá stejně jako pražský klub.

Zdálo se, že Gerrard po vyřazení Slavie cítil velkou satisfakci. „Byl jsem opravdu hrdý na představení Arsenalu. To, jak se připravili na zápas, jak trenér (Mikel Arteta) mluvil, jak se hráči chovali před zápasem, během něj a po něm. A korunovali to takovým výkonem. Opravdu se mi líbili, podle mě byli senzační. Myslím, že to ocenil i Glen (Kamara),“ prohlásil bývalý kapitán Liverpoolu.

Rangers dnes oznámili, že přivítají Arsenal v červencovém přípravném utkání, které bude součástí oslav 150. výročí založení glasgowského klubu.

Na Arsenal jsme neměli sílu. Pokrok za dva roky? Hrajeme víc svůj fotbal, řekl Trpišovský