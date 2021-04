Svozilovy emoce a pády? Škodí mu, říká kouč Baníku. Divil se i Coufal

Vysvobodila vás penalta?

„Dá se to tak v daný moment říct, ale my jsme si nebezpečné situace vytvářeli. Dali jsme dva góly z ofsajdu, dostávali se do šancí. Tlakem jsme si řekli o penaltu, zasloužili jsme ji. Pomohla nám.“

Po těch dvou zmíněných ofsajdových brankách jste nepropadali beznaději?

„Ne. Samozřejmě nás to mrzelo, doufali jsme, že bude aspoň jeden po prozkoumání platit. Bohužel se tak nestalo. Museli jsme pracovat dál. Od začátku zápasu jsme si za góly šli, zasloužili jsme si je dát.“

Mnohdy však chyběl důraz, lepší výběr místa, intuice...

„V prvním poločase jsme občas důrazní nebyli, soupeř vyhrál souboje a dostal se z toho do rychlého protiútoku. Nelze vyhrát všechny osobní souboje, ale hlavně se podívejte na sestavu a lavičku Boleslavi. Hráli jsme proti kvalitnímu týmu. Je třeba brát v potaz, že i takový soupeř se občas do nějakých nebezpečných situací dostane. Zajdu (Tomáše Zajíce) stál asi hodně sil zápas na Bohemians, chyběl mu důraz. Proto tam šel Šáša (Ondřej Šašinka), který svou roli perfektně splnil. Byl vidět, byl cítit, podržel balony. To samé Tety (Tetour). Poslední zápasy ho stály spoustu sil, potřeboval si oddychnout. I psychicky, z lavičky to je vidět. Vyplatilo se nám to.“

Po měsíci nastoupil v základu Nemanja Kuzmanovič, jak se vám líbil?

„Řekl si o místo, zlepšuje se v tréninku, i na Bohemce do toho výborně vstoupil. Navíc Tetour potřeboval odpočinek. I proti Boleslavi odvedl svou práci. Po zranění má herní manko, ale dostává se do toho. Pomaleji, ale dostává. To je pro nás dobrá zpráva, zvládl to zase slušně.“

I Muhammed Sanneh podruhé?

„Víme, že Mo je kvalitní hráč. Dennodenně nás přesvědčuje na tréninku. Je klidný, silný, nezmatkuje. Krajního obránce odehraje perfektně, což jsme věděli. Ale já jsem přišel do týmu a vsadil jsem na Juryho (Jana Jurošku). Mo nehrál, potřebovali jsme ho do toho nějak dostat. Martina Filla jsme posunuli výš, Mo teď využil svou šanci.“

Chaos do boleslavské defenzivy přinesl i Patrizio Stronati, který se zase párkrát vysunul na hrot. Nebylo to poprvé, co tahle varianta vyšla...

„Plyne to ze hry. Chceme, ať krajní bek, když má prostor, vyjede. To samé stoper. Ať přečísluje soupeře a využívá volné prostory. Není to jen o tom, že má útočit jen ofenzivní čtyřka. Každý může útočit. Zio má sílu, chtíč, rychlost, výšku, takoví hráči se špatně brání.“

Před Tetourovým gólem svedl Buchta souboj s Douděrou, hosté reklamovali útočný faul. Váš pohled?

„Stálo nás to hodně energie, emocí a nervů. Ztráceli jsme energii diskutováním, vnímáme to. Ale David Buchta do toho vstoupil fantasticky. Nebyl to žádný faul, tlačil se dopředu, chtěl hrát. O tom není třeba vůbec diskutovat. Perfektně se dral, nechtěl padat. Zachoval se přesně tak, jak měl. A ta přihrávka byla úžasná.“

Za co jste dostal žlutou kartu vy?

„Za řeči. Diskutabilních situací, které já vidím, tak jak je asi chci vidět, tam bylo dost. Neuhlídal jsem se, emoce šly ven. Ani nevím, co jsem rozhodčímu řekl. Na klucích jsme viděli, že chtějí vyhrát, byli dobře nastaveni. V poločase věděli, že zbytečně prohrávají, ale že na ně máme. I střídající šli za vítězstvím, emoce tam byly. Patří to k tomu. Kluci pak aspoň možná vidí, že žijeme s nimi. Celý tým do toho dal všechno.“

Nejsou někdy za hranou emoce stopera Jaroslava Svozila? Často to vypadá, že sice umí rozdat, ale už ne tolik přijmout...

„Máte pravdu, nebudu Jardu obhajovat. Škodí mu to. Myslím, že to ví, ale on má prostě zaujetí, zápal a tvrdost. Za mě umí i přijmout. Ještě jsem s ním o tom nemluvil, ale je to dost zkušený hráč, který odvádí dobrou práci. Co víc na to říct... V sestavě jsme ho po Bohemce, kdy nás jeho zákrok stál dva body, podrželi. Ukázali jsme si to, vyříkali. Má důvěru, kterou splatil. Dál bych to neřešil.“

Proč asistent Ivo Staš už není ve vašem realizačním týmu?

„Přesunul se zpátky do funkce vedoucího B-týmu.“

A vy budete trenérem Baníku i nadále? Řešili jste to s vedením?

„Ne. Ve středu máme trénink, v sobotu Olomouc – to je jediné, nad čím uvažuju. Jsem strašně motivovaný uspět a s kluky vyhrávat, to je jediné, co řešíme.“

