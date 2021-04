Černý: Plzeň se dala obrat. Nikdo se nechce podepsat pod sestup Teplic

Pár centimetrů vedle a Plzeň by měla problémy. Jenže teplický univerzál David Černý sympatický první poločas „sklářů“ gólem nevyšperkoval. V obrovské tutovce napálil jen vyběhnuvšího brankáře Jindřicha Staňka. „Mrzí mě to. Gól jsme si za první poločas zasloužili. Zatím mi první ligová trefa není přána,“ štvalo někdejšího futsalistu, který dal přednost fotbalu.

Před výkopem to s vaší okleštěnou sestavou vypadalo na další debakl, ale nakonec i prohra 0:1 vás musí mrzet, viďte?

„Určitě. Po prvním poločase, kdy jsme měli víc šancí, jsme zklamaní. Bod z domácího zápasu s Plzní by nám hodně pomohl. Nakonec utkání rozhodl smolný gól. Nedá se nic dělat. Už se musíme chystat na nedělní zápas s Brnem.“

Vy jste mohl poslat Teplice do vedení, ale skvěle zasáhl brankář Jindřich Staněk. Šlo to vyřešit lépe?

„Předcházela tomu sporná situace, kdy tam po souboji upadl Patrik Žitný, a míč se mi odrazil na levačku. Periferně jsem viděl, že na mě brankář vybíhá, chtěl jsem balon placírkou uklidit na zadní tyč a trefil jsem ho. Mrzí mě to. Gól jsme si za první poločas zasloužili. Zatím mi první ligová trefa není přána. Třeba se to zlomí proti Brnu.“

Proč jste v aktivním výkonu nepokračovali i ve druhé půli?

„Asi zapracovala hlava, že můžeme doma s Plzní uhrát bod. Podvědomě jsme se stáhli a Viktoria je zkušený tým. Má plno kvalitních hráčů, dokázali nás zatlačit a dostávali se do většího tlaku, což vyvrcholilo vítězným gólem.“

Dokud byl Tomáš Kučera na hřišti, neměla Plzeň střelu na branku. Mohlo vás jeho odstoupení ovlivnit?

„Něco na tom může být. Kuča je zkušený hráč, a ačkoliv je to původně defenzivní záložník, na stoperu odvádí výbornou práci. Je to herní typ a vyhovuje mi, když hrajeme vedle sebe. Oslabení to pro nás mohlo být, ale přišel Ljeva (Admir Ljevakovič), který je ještě zkušenější, takže by to neměl být problém.“

Z kádru zbylo torzo hráčů. Sestava se různě lepí. Co vás žene, abyste udrželi klub v lize?

„Teplice mají dlouhodobou historii a nikdo z nás se nechce podepsat pod to, že by se závěr ligy nezvládl a spadlo by se. Nikdo si to vůbec nepřipouští. Ani na to nechceme myslet. Všichni jsme si vědomi naší kvality a myslím si, že tam kde v tabulce nyní jsme, určitě nepatříme. Do Brna jedeme s tím, že musíme zvítězit. Přes to nejede vlak.“

