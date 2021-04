Bu***anti! Květ sprostě slavil gól, pak se kál: Byl jsem přemotivovanej

Tuhle pomstu si vychutnal plnými doušky, záložník Bohemians Roman Květ proměněnou penaltou posadil Příbram do sestupového rychlíku. Prosadil se proti týmu, se kterým se před rokem ve zlém rozloučil a přímo na hřišti slavil hodně vulgárně. Zachytily ho ruchové mikrofony, takže se po návratu do Prahy omlouval. „Chtěl jsem to ukázat hrou na hřišti, bohužel jsem to ukázal i jinak,“ mrzelo ho po výhře 4:1.