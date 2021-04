VIDEO: Plzeň - Slovácko 2:1. Kalvach udržel Viktorii v boji o poháry

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14. Ba Loua, 73. Kalvach Hosté: 45+1. Kalabiška Sestavy Domácí: Staněk – Limberský (68. J. Kopic), Brabec (C), Kaša, M. Havel – P. Šulc, Kalvach, Káčer – Falta, Beauguel (83. Ondrášek), Ba Loua (88. Mihálik). Hosté: Nemrava – Kalabiška, Mich. Kadlec, S. Hofmann (33. Šimko), Reinberk – Navrátil (69. Kohút), Havlík (85. Kubala), L. Sadílek, V. Daníček (C), M. Petržela (69. Tomič) – Kliment. Náhradníci Domácí: Hruška, Hořava, Kopic, Hybš, Ondrášek, Mihálik, Matějka Hosté: Bajza, Srubek, Kohút, Šimko, Rezek, Kubala, Tomič Karty Domácí: Limberský, Ba Loua, Brabec, Staněk Hosté: Šimko, Martin Svědík, Kliment Rozhodčí Hrubeš – Vlček, Nádvorník Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva hráno bez diváků

Viktoria protáhla sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 10 zápasů, Slovácko prohrálo potřetí z posledních čtyř kol.

Plzeňští začali lépe a stupňovali tlak. Ba Loua z první šance zamířil vedle, ale ve 14. minutě už se prosadil. Šulc ho vyslal do úniku na pravé straně a křídelník z Pobřeží slonoviny si umístěnou střelou k tyči připsal šestý ligový gól v sezoně.

Slovácko nestíhalo a aktivní Ba Loua se během chvilky dostal do dvou velkých příležitostí, ale pokaždé ho vychytal Nemrava. Hostující brankář později vytáhnul i Kalvachovu ránu a dorážející Beauguel byl v ofsajdu.

V druhé minutě nastavení hosté nečekaně vyrovnali. Sadílek nacentroval do šestnáctky a Kalabiška, kterému v úvodu dělal problémy Ba Loua, hlavičkou pod břevno překonal Staňka.

Západočeši do druhého poločasu vstoupili nervózně, jako by je rozhodil gól "do šatny". Poté však předvedli několik zajímavých akcí po pravé straně. Jednu z nich zakončil Beauguel nepřesnou střelou, na kterou těsně nedosáhl Šulc.

V 73. minutě Plzeňští vstřelili druhý gól. Ba Loua po rohu nacentroval do pokutového území, odražený míč se dostal ke Kalvachovi a ten se pohotově trefil k tyči. Za sedm minut se Beauguel radoval z pojistky jen chvilku, protože branka neplatila kvůli ofsajdu.

Slovácko v dramatickém závěru několikrát sahalo po vyrovnání, ale Kalabiška ani Kohút v dobrých pozicích neuspěli. Viktoria mužstvo z Uherského Hradiště zdolala po třech ligových porážkách za sebou.

Klíčové momenty zápasu

Plzeň - Slovácko: Neskutečná smůla hostů! Kalabiška nesrovnal na 2:2 v jasné šanci

Plzeň - Slovácko: Tomiš nachystal ránu pro Kohúta, který s tečí přestřelil

Plzeň - Slovácko: Beauguel tutovku proměnil! Ale Ba Loua si nepohlídal ofsajd

Plzeň - Slovácko: Šimko nachystal míč Sadílkovi, který střílel těsně vedle!

Plzeň - Slovácko: Kopic nachystal ránu Kalvachovi, ta byla přizvednuta nad bránu

Plzeň - Slovácko: Klíčový gól v boji o poháry! Kalvach propálil zeď, 2:1

Plzeň - Slovácko: Ba Loua potáhl míč po pravé straně, Šulc na Beauguelův centr nedosáhl!

Plzeň - Slovácko: Obrovská šance hostů! Daníček mohl zakončovat místo přehazování

Plzeň - Slovácko: Gól z ničeho do šatny! Kalabiška poslal Sadílkův centr do sítě, 1:1

Plzeň - Slovácko: Beauguel minul Faltův centr, Havel na zadní tyči střílel vedle

Plzeň - Slovácko: Krásná Kalvachova rána, Beauguel dorazil z ofsajdu

Plzeň - Slovácko: Levá strana hostů hoří, Ba Loua mohl znovu zvýšit vedení ze sóla!

Plzeň - Slovácko: Káčer patičkou nachystal míč Šulcovi, jeho rána sražena vedle šibenice

Plzeň - Slovácko: Beauguel výborně vysunul Ba Louu, ránu zneškodnil Nemrava

Plzeň - Slovácko: Ba Loua umístil střelu perfektně k tyči. Viktoria vede, 1:0

Plzeň - Slovácko: Falta krásně načechral míč na Ba Louu, ten střílel z voleje vedle!