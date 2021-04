Gól za Baník? Neskutečný pocit, radoval se po premiérové trefě Kaloč

Filipe, kde jste v závěru na vaši akci sebral síly?

(úsměv) „Viděl jsem, že Kuzma (Nemanja Kuzmanovič) vyráží dopředu a že je tam volný prostor. Chtěl jsem dát gól na 2:0, aby byl klid, tak jsem se rozběhl. A vyšlo to, jsem rád.“

Odměnou byla premiérová ligová trefa v jednatřicátém utkání.

„Úleva! Ani si nevybavuju, jak jsem slavil. Čekal jsem na to dlouho, měl jsem dost šancí už v předchozích zápasech. Ale nejvíc mě těší výhra, to je super. Samozřejmě nás podržel Lašty (brankář Jan Laštůvka).“

Penalta v poslední minutě byla klíčovým momentem, že?

„Určitě. Moc jsem to neviděl, ale někdo prý nastřelil míč do ruky. Říkal jsem si, že to snad ani není možné... Nicméně já jsem věřil, že to Lašty chytí. Zase nás podržel. Neskutečný zápas.“

Olomouc - Baník: Neuvěřitelný Laštůvka lapil Gonzálezovi penaltu!

Zdá se mi to, nebo vám osobně trenér Smetana, co se týče ofenzivy, rozvázal nohy?

„Jo, chce po nás trošku jiný styl, ať to rozběháváme a podporujeme nahoře i my. Já i Jány (Adam Jánoš) máme soupeře přečíslovat, je to jen o tom, abychom začali proměňovat šance.“

Jaké to se Sigmou bylo?

„Chtěli jsme si na ně počkat, ale na začátku jsme s nimi měli trošku problém. Věděli jsme, že hrají jednodušší styl, moc se s tím nemazlí. Jsou na tom fyzicky dobře, připravovali jsme se na ně. Pak už jsme jejich útoky zachytávali a do ničeho je nepustili. Vzadu jsme to zvládli, účel byl splněn.“

Jak psychicky náročné bylo oklepat se z měsíc starého penaltového faulu na Letné proti Spartě?

„Penalta mě mrzela moc, ale spíše kvůli klukům. Měli jsme zápas dobře rozehraný, navíc jsme měli plán i pro prodloužení, protože jsme měli strašně kvalitní lavičku. Že bych si z toho však dělal třeba ještě týden hlavu, to ne.“

SESTŘIH: Olomouc - Baník 0:2. Rozhodl Buchta, González nedal penaltu

Co pro vás znamená, že jste se během roku stal pevnou součástí áčka Baníku?

„Momentálně asi úplně nejvíc, když jde o Baník. Jako malý jsem se chodil koukat na Bazaly, kde bylo patnáct tisíc fanoušků. Pro mě je to neskutečný pocit, který si strašně užívám. Doufám, že v dobrých výkonech pro tenhle klub budu pokračovat ještě hodně dlouho.“

Fanoušci to ocenili při děkovačce.

„Je skvělé, jak nás třeba dvě stovky fanoušků ženou dopředu i takovým způsobem za stadionem. Slyšel jsem je už od rozcvičky, moc nám pomáhají. Děkujeme jim.“

Pokukujete ještě po páté příčce, která může být za různých okolností pohárová?

„Jdeme zápas o zápasu. Každé utkání chceme poctivě odpracovat, a co bude na konci, to se uvidí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 27. D. Buchta, 90+2. Kaloč Sestavy Domácí: Mandous – Sladký (46. Šíp), R. Hubník (C), Poulolo – Látal, P. González (90. Beneš), Breite, Houska (65. Mihalík), Zmrzlý – Chytil (46. Daněk), Zifčák (65. Nešpor). Hosté: Laštůvka (C) – Sanneh, Svozil, Stronati, Holzer – Jánoš (89. J. Pokorný), Kaloč – de Azevedo (71. Fillo), Tetour (71. Kuzmanović), D. Buchta (61. Ndefe) – O. Šašinka (71. Zajíc). Náhradníci Domácí: Macík, Beneš, Mihalík, Slaměna, Nešpor, Šíp, Daněk Hosté: Budinský, Fleišman, Fillo, Ndefe, Pokorný, Kuzmanović, Zajíc Karty Domácí: Zmrzlý Hosté: Svozil, Tetour, Kuzmanović Rozhodčí Pechanec – Blažej, Kříž Stadion Andrův stadion, Olomouc

